Türk Ekonomi Gazetecileri Makedonya'da

Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından Makedonya’nın yatırım, iş ve turizm merkezi olarak tanıtımının gerçekleştirildiği etkinlik düzenlendi. Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Makedonya ziyareti kapsamında gerçekleşen etkinliğe Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ve beraberindeki heyetin yanı sıra MATTO üyesi şirket temsilcileri ile Türk ve ülkedeki ekonomi gazetecileri katıldı. Makedonya Devlet Bakanı Kahil, Makedonya hükümetinin temel hedeflerinden birinin ekonomik kalkınma olduğunu belirterek, Makedonya'nın konum olarak çok önemli bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti. Başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu anımsatan Kahil, son dönemde 11 şirketten serbest bölgede yatırımda bulunanlardan 5'inin Türkiye'den geldiğini hatırlattı. Amaçlarının komşu ve diğer devletlerle olan ekonomik ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmak olduğuna işaret eden Kahil, serbest bölgelerdeki yatırım fırsatları ve avantajlarına değinerek burada kurumsal vergi, kişisel gelir vergisi, katma değer vergisi ve tüketim vergisinin 10 yıla kadar sıfır seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

"Avrupa'ya kapısı olan, iyi bir altyapı ve politik istikrara sahip ülkemiz var" diyen Kahil, yatırımcılara farklı alanlarda çeşitli finansal destek sağladıklarını vurguladı. Makedonya'nın ekonomik anlamda gelecek vadettiğinin altını çizen Kahil, "Makedonya Hükümeti dışarıdan gelen, bilhassa Türkiye'den gelen, dış yatırımcılara her türlü hizmette bulunuyor." diye konuştu. Bir devletin kalkınmasının üretimden geçtiğini vurgulayan Kahil, üretimi teşvik edeceklerini sözlerine ekledi. \ - " Yabancı şirketlere eşit şartlar sunuluyor" Ekonomi Bakanı Bekteşi ise Makedonya'nın küçük bir ülke olduğunu ancak günden güne geliştiğini, istikrar sağladığını belirtirken önümüzdeki hafta ülkesinin NATO üyelik daveti almasını beklediğini vurguladı. Hükümet olarak yeni yatırımların teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Bekteşi, "Makedonya'da ekonomi alanları gelecek sunuyor. Aynı zamanda ekonomik büyüme planı da yaptık ve burada kendi şirketlerimize olduğu gibi yabancı şirketlere de eşit fırsatlar sunacağız." ifadelerini kullandı.

Makedonya'yı ziyaret eden Türk ekonomi gazetecilerine, buradaki tecrübelerini Türkiye'ye aktarmaları çağrısında bulunan Bekteşi, bu sayede gelecekte ülkedeki Türk yatırımlarının artacağını ümit ettiğini söyledi. Makedonya'nın işletme konusunda birçok fırsat sunduğuna işaret eden Bekteşi, Türk şirketlerinin Makedonya'ya yatırım yaparak Avrupa ve dünya piyasalarına açılabileceklerini kaydetti. MATTO Başkanı Ademovski, yaptığı konuşmada, MATTO'nun Makedonya ve Türkiye arasında köprü teşkil ettiğini ifade etti. Balkan ülkelerinin Türk yatırımları için stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Ademovski, "Türkiye ile olan akraba ilişkilerimizi de göz önünde bulundursak, ülkemizi Türkiye'de en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Yurt dışında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ilk destinasyonunun Makedonya olması için çağırıyoruz." dedi. MATTO'nun kuruluşuyla yatırımların ivme kazandığına ve bunların bir milyar 800 milyon dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Ademovski, iki ülke arasındaki ticari alışverişin 400 milyon dolar seviyesinde olduğunu, bunu 1 milyar dolar seviyesine taşımak istediklerini söyledi.