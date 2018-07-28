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“Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu: - “Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor. Türkiye’den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz” - “Elektrik tedariki ile ilgili Türk şirketlerin desteğinizi bekliyoruz” - “Türk müteşebbislere özellikle inşaat alanında kolaylıklar sağlıyoruz. Türkiye’deki sosyal konut projelerinin ne kadar başarılı olduğu bilgisini aldık” - “Türkiye, Afrika’da tarım ve hayvancılık projelerine büyük ilgi gösteriyor. Çeşitli tarım faaliyeleri için hayvancılık ve balıkçılık da dahil toplam 10 eyalette 1 milyon hektarlık tarıma uygun arazimiz mevcut”

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, ülkesinin Türkiye’deki ekonomik gelişmeyi örnek aldığını belirterek, “Türkiye’den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.” dedi.

Lungu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başkent Lusaka’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katıldı.

Burada konuşan Lungu, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için bir vesile olacağı umudunu dile getirerek, heyette özel sektör temsilcilerinin, iş adamlarının da yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Lungu, “Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor. Türkiye’den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin sağlık, turizm ve medya konularında ülkesine verdiği desteğe teşekkür eden Lungu, sağlık sektöründeki iş birliğinin derinleştirilmesi için Zambiya Sağlık Bakanının yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

- Elektrik üretiminde destek istedi

Erdoğan’la elektrik üretimi konusunda bir takım özel görüşmeler yaptığını söyleyen Lungu, ”Elektrik tedariki ile ilgili Türk şirketlerin desteğinizi bekliyoruz.” dedi.

Zambiya’nın 3 milyar tutarında eurobond ödemesi için Türkiye’nin finansal desteğini aradığına dikkati çeken Lungu, bir Türk şirketinin eurobondların geri ödemesine ilişkin anlaşma imzalamak istediğini, pürüzlerin giderilmesi için Erdoğan’dan bu konuda destek beklediklerini kaydetti.
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- “Türk şirketlere kolaylıklar sağlıyoruz”

Türk müteşebbislerin Zambiya’yı olan ilgisinin farkında olduklarını dile getiren Lungu, “Türk müteşebbislere özellikle inşaat alanında kolaylıklar sağlıyoruz. Türkiye’deki sosyal konut projelerinin ne kadar başarılı olduğu bilgisini aldık.” şeklinde konuştu.

Türk şirketlerinin ülkedeki çeşitli alanlarda fırsatlardan yararlanabileceğini belirten Lungu, Zambiya’nın coğrafi konumu sebebiyle diğer ülkelere de erişimi kolaylaştırdığına vurgu yaptı.

- "1 milyon hektarlık tarıma uygun arazimiz mevcut"

Türk Hava Yollarının (THY) ülkeye doğrudan uçuşlara başlamasını isteyen ve bunun ticaret ile iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel bağları artıracağına işaret eden Lungu, Zambiya’daki havalimanlarının yenilendiğini ve modern hale getirildiğini hatırlattı.

Lungu, “Türkiye, Afrika’da tarım ve hayvancılık projelerine büyük ilgi gösteriyor. Çeşitli tarım faaliyetleri için hayvancılık ve balıkçılık da dahil toplam 10 eyalette 1 milyon hektarlık tarıma uygun arazimiz mevcut.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Lungu, Türkiye’yi uluslararası terörizmle mücadeleye verdiği destek ve ülkesine gelen Suriyelileri ağırlamasından ötürü tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Lungu Zambiya

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