Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, ülkesinin Türkiye’deki ekonomik gelişmeyi örnek aldığını belirterek, “Türkiye’den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.” dedi.

Lungu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la başkent Lusaka’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya katıldı.

Burada konuşan Lungu, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için bir vesile olacağı umudunu dile getirerek, heyette özel sektör temsilcilerinin, iş adamlarının da yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Lungu, “Türk ekonomisi Zambiya için örnek teşkil ediyor. Türkiye’den aldığımız ilhamla 2030 hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin sağlık, turizm ve medya konularında ülkesine verdiği desteğe teşekkür eden Lungu, sağlık sektöründeki iş birliğinin derinleştirilmesi için Zambiya Sağlık Bakanının yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtti.

- Elektrik üretiminde destek istedi

Erdoğan’la elektrik üretimi konusunda bir takım özel görüşmeler yaptığını söyleyen Lungu, ”Elektrik tedariki ile ilgili Türk şirketlerin desteğinizi bekliyoruz.” dedi.