"Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’ler dünyaya açılmalı"

İSTANBUL (AA) - n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Yu-Shik Kim, Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerin dünyaya açılması gerektiğini dile getirdi.

e-ticaret platformu n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Yu-Shik Kim, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve e-ihracat Platformu iş birliğiyle düzenlenen, Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı "International CrossBorder eCommerce Summit"te "n11.com ve e-ihracat Açılımı" başlıklı sunum yaptı.

Türkiye e-ticaret ve e-ihracat sektörünü değerlendiren Kim, Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerin dünyaya açılması gerektiğini vurguladı.

Kim, "Bugüne kadar KOBİ’leri yurt içinde büyümeye, kalkındırmaya teşvik eden n11.com olarak, yurt dışına ürün ihraç etme konusunda da KOBİ’lerin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de e-ticaretin, toplam ticaret içindeki payının yüzde 3,6 seviyesinde bulunduğuna değinen Kim, "Bu rakam Avrupa ülkelerinde yüzde 8-9, Amerika’da yüzde 10-11 seviyesinde. Türkiye’de de bu rakam genç nüfus potansiyeli, internet ve mobil penetrasyon gibi fırsatlarla her geçen gün artıyor." görüşlerini aktardı.