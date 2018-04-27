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"Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’ler dünyaya açılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Kim: - "Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerin dünyaya açılması gerekiyor" - "KOBİ’lerin büyümesine imkan sağlayan e-ticaret, ülkenin 2023 vizyonuna yaklaşmasında önemli bir rol oynayacak"

İSTANBUL (AA) - n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Yu-Shik Kim, Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerin dünyaya açılması gerektiğini dile getirdi.

e-ticaret platformu n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Yu-Shik Kim, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve e-ihracat Platformu iş birliğiyle düzenlenen, Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı "International CrossBorder eCommerce Summit"te "n11.com ve e-ihracat Açılımı" başlıklı sunum yaptı.

Türkiye e-ticaret ve e-ihracat sektörünü değerlendiren Kim, Türk ekonomisinin belkemiği KOBİ’lerin dünyaya açılması gerektiğini vurguladı.

Kim, "Bugüne kadar KOBİ’leri yurt içinde büyümeye, kalkındırmaya teşvik eden n11.com olarak, yurt dışına ürün ihraç etme konusunda da KOBİ’lerin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de e-ticaretin, toplam ticaret içindeki payının yüzde 3,6 seviyesinde bulunduğuna değinen Kim, "Bu rakam Avrupa ülkelerinde yüzde 8-9, Amerika’da yüzde 10-11 seviyesinde. Türkiye’de de bu rakam genç nüfus potansiyeli, internet ve mobil penetrasyon gibi fırsatlarla her geçen gün artıyor." görüşlerini aktardı.

- "Türkiye’nin KOBİ’leri n11.com’da"

Türkiye’nin en büyük KOBİ platformu olduklarını anlatan Kim, şunları kaydetti:

"Bünyemizde 80 binin üzerinde KOBİ var. Türkiye'de 80 binin üzerinde KOBİ'si olan ve online kanallarda tam entegre satış yapabilen başka bir platform yok. Bu KOBİ'lerin yurt dışına mal satabilmeleri için altyapı hazırlıyoruz."

Yu-Shik Kim, n11.com’u diğerlerinden ayıran özelliklerden birinin de ödemeler için 6 bankayla çalışması olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin 2023 ihracat vizyonuna bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak e-ticaret ekosisteminin büyük bir potansiyel barındıran, agresif bir hedefi olan ancak gelişmeye ve desteğe ihtiyaç duyan bir yapıda bulunduğunu belirten Kim, Türkiye ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ’lerin büyümesine imkan sağlayan e-ticaretin, ülkenin 2023 vizyonuna yaklaşmasında önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
E Ticaret kobi n11.com Yu-Shik Kim

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