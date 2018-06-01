Türk enerji şirketinden Gambiyalılara ramazan yardımı

BANJUL (AA) - Karadeniz Holding'in global markası olan Karpowership, Gambiya'da ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye ramazan paketi dağıttı.
Yaklaşık 3 haftadır Gambiya'da faaliyet gösteren Karpowership, başkent Banjul'da, 200 çuval pirinç ve 200 çuval şekeri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Gambiya Karpowership Proje Başkanı Yankuba Mamburay, her aileye 50 kilo pirinç ve 25 kilo şeker dağıttıklarını bildirdi.
Mamburay, başkentte bulunan çeşitli yatılı okullara da benzer yardımları ulaştırdıklarını söyledi.
Karpowership tarafından, 36 megavatlık kapasiteyle üretilen elektrikle Gambiya'nın enerji ihtiyacının karşılanmasına çalışılıyor.
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