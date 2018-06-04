Türk Eximbank- TÜRSAB Protokol Töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu yıl içerisinde 40 milyon turist hedefine ulaşacağız ve 32 milyar dolarlık bir turizm geliri seviyesine Türkiye'nin yükseldiğine şahit olacağız." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine destek sağlanmasını içeren Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü için düzenlenen imza törenine katıldı.

Turizmin dünya ekonomisinde ayrı bir yeri olduğunu, turizmin ekonomiden aldığı payın da her geçen gün arttığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin de bu eğilime ayak uydurarak turizm pastasından yeterli payı alabilmesi için seferberlik ruhuyla büyük bir atılıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'de 2017'de önemli gelişmeler yaşandığını, bu nedenle turizm açısından da başarılı bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Gelecek yıl ve sonrası için çok daha umutlu olduklarına dikkati çeken Kurtulmuş, "Hem sektörün dinamikliği hem hükümet ile sektör arasındaki ilişkinin çok daha hızlı bir şekilde gelişmiş olması ve bir takım oyunu ruhuyla hep beraber turizmi daha ileriye götürme konusundaki kararlılığımız, bize önümüzdeki yıl itibarıyla da ciddi bir şekilde ümit veriyor." şeklinde konuştu.