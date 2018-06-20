Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

ABD, 2 adet F-35 savaş uçağını yarın Teksas’ta yapılacak törenle Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyor. F-35’leri teslim alacak heyet F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin Üssü’ne geldi. Türkiye’ye teslim edilmesi beklenen F-35’lerin gerçekleştirdiği ilk uçuş görüntülendi.
PENTEGON YARIN TÜRKİYE'YE TESLİM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye’ye teslim edileceğini açıklamıştı.
Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.
2 UÇAK 2019 YILINA KADAR ABD'DE KALACAK
Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. (İHA)
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