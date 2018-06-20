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Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

ABD Senatosu'nun kararına rağmen F-35’leri teslim alacak Türk heyet ABD’de. Bu F-35’lerin gerçekleştirdiği ilk uçuş böyle görüntülendi.

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

ABD, 2 adet F-35 savaş uçağını yarın Teksas’ta yapılacak törenle Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyor. F-35’leri teslim alacak heyet F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin Üssü’ne geldi. Türkiye’ye teslim edilmesi beklenen F-35’lerin gerçekleştirdiği ilk uçuş görüntülendi.

PENTEGON YARIN TÜRKİYE'YE TESLİM EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Pentagon, ABD senatosunun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının yarın Türkiye’ye teslim edileceğini açıklamıştı.

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, "Lockheed Martin, 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'da Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

2 UÇAK 2019 YILINA KADAR ABD'DE KALACAK

Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. ABD Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Senato F-35 Türkiye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
100 tane siparişimiz var 9 ülkeyle 2002 den beri ortak olarak yürütüyoruz bu projeyi . kalan 98 tanesi ne zaman verilecek ! Birileri "kandırılmadan" uyanık olmamız lazım.
E şimdi bu teslim edilmiş mi demek oluyor.
neden turkiyede egitilmiyolarda uçakları rehin alırcasına 2019 yilina kadar abd de kaliyo ?
@mert_aydin_r2 gerizekalı uçak sıfır bir uçak yeni yapılmış,üretici firma amerikada,herhangi bir olumsuzluk durumunda çalışmayan bir aksamı var ise giderilmesi için ve kulanacak pilotun eğitiminin verilebilmesi için orada.
Benim tanıdığım amerika ne yapar ne eder bu 2 uçağı da vermez. teslimat olsa da uçaklar 2019 a kadar amerikada.
2000 model ucaklar adamlar eski ucaklarini yeniyor baska ulkelere satiyor biz olsak hurdaya cevirmiştik parcalari
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