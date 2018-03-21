Türk filmleri ABD'de görücüye çıkıyor

WASHINGTON (AA) - Kuzey Amerika'nın en önemli sinema etkinliklerinden olan 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali, 22 Mart-21 Nisan tarihlerinde Amerikalı sanat severleri bir araya getirecek.

17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) film programı 22 Mart’ta Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı” filmi ile başlayıp 8 Nisan’da Sıtkı Can Ulkay’ın yönettiği “Ayla” filmi ile sona erecek.

ABD'deki en eski Türk film festivallerinden birisi olan BTFMF, film gösterimlerinin ardından konserlerle 21 Nisan’a kadar devam edecek.

- Birçok film ilk kez gösterilecek

Bu yıl 17’nci yaşını kutlayan ve Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın kültür ve sanat ağırlıklı medyasında da yer verilen festival, kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturacak.

Programda yer alan birçok filmin Kuzey Amerika veya Amerika ilk gösterimleri festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Festival, perşembe günü Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı” filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterimi ile başlayacak. Ardından müzede açılış resepsiyonu verilecek.