Türk firması Makedonya'da baraj inşa ediyor

GEVGELİ (AA) - Makedonya'nın güneydoğusundaki Gevgeli'de Türk şirketi baraj inşa edecek.

Adalı Holding'in Konsko bölgesinde yapacağı Konsko Barajı'nın inşaat çalışmalarının başlaması vesilesiyle düzenlenen törene Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Lyupço Nikolovski, Adalı Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Şevki Adalı ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri katıldı.

Başbakan Zaev, törende yaptığı konuşmada, barajın, bakanlığın Kırsal Kalkınma Programı'ndan sağlanan fon ile inşa edileceğine işaret ederek projenin geçen 50 yıl içinde bölgede yapılan en büyük altyapı çalışması olduğunu vurguladı.

Barajın bölge halkına temiz içme suyu ve tarım alanları için sulama suyu sağlayacağını belirten Zaev, "Bu sayede, tarımın gelişmesi, gıda üretiminin artırılması ve bölgesel ekonomik gelişme için gerekli şartlar sağlanacak. Konsko suları, sulamanın yanı sıra elektrik enerjisi üretimi için de kullanılacak." dedi.

Adalı Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Adalı da inşaat çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek Makedonya ve Türkiye'nin büyük dost olduklarını kaydetti.