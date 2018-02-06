HABER

Türk firmasından Burkina Faso'ya fabrika yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:46 | Son Güncelleme

Ayka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aydeniz: - "Kuracağımız fabrikayla 12 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz"

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'da Türk firması tarafından pamuk işleme fabrikası kurulacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl temmuz ayında Burkina Faso'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bazı Türk firmaları, yatırım için girişimlerde bulundu.

Ayka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aydeniz, Burkina Faso Başbakanı Kaba Teiba ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kuracakları fabrikayı 3 yıl içinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

"Kuracağımız fabrikayla 12 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz." diyen Teiba, fabrikanın kuruluş maliyetinin 220 milyar CFA Frangı olarak öngörüldüğünü belirtti.

Aydeniz, fabrikanın elektrik ihtiyacını güneş enerji sisteminden karşılamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Batı Afrika'daki en kaliteli pamuğun yetiştirildiği ülkelerden Burkina Faso'da kurulacak fabrikayla 20 bin ton ham pamuğun işleneceği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso yatırım

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

Askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.