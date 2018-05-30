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Türk firmasından Güney Afrika’ya yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

DHT Holding, Güney Afrika’nın önde gelen demir-çelik fabrikası CİSCO’yu 42 milyon dolara satın aldı - Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Bakanı Ebrahim Patel: - "Türk yatırımcıları buraya bekliyoruz. Kapılarımız kendilerine sonuna kadar açık"

Türkiye merkezli DHT Holding, Güney Afrika’nın önde gelen demir-çelik fabrikası CİSCO’yu 42 milyon dolarlık yatırım ile bünyesine kattı.

Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Bakanı Ebrahim Patel, fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yatırımın Güney Afrika’nın kalkınmasında önemli bir örnek olduğunu dile getirerek Türk girişimcilere teşekkür etti.

Fabrika tesisi ile Güney Afrika’nın zenginliklerinin ülkede kalacağını ifade eden Patel "Ülkemizdeki hurda metaller işlenmek üzere Hindistan veya Çin’e gönderiliyor. Artık bu tesisler sayesinde metal atıklarımızı kendimiz işleyebileceğiz." dedi.

Hükümet olarak gelecek 5 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık yatırım hedeflediklerini anlatan Patel, “Bu tesisi hayata geçiren yatırımcılardan özellikle rica ediyorum. Türkiye’deki diğer yatırımcılara Güney Afrika’yı ve burada çok büyük potansiyellerin olduğunu anlatın. Türk yatırımcıları buraya bekliyoruz. Kapılarımız kendilerine sonuna kadar açık.” şeklinde konuştu.

Açılış töreninde konuşan Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise DHT Holding'in bu yatırımı ile Güney Afrika’daki en büyük Türk yatırımlarından biri olduğunu aktararak, “Güney Afrika zenginlikleri ve markalarıyla Türk yönetim anlayışının birleşmesyle çok başarılı sonuçlar doğacak ve bunun da faydasını Güney Afrikalılar ile beraber bizler de göreceğiz.” dedi.

Büyükelçi Ülgen “İleriye dönük zamanlarda Güney Afrika’da bu tür girişimlerin ve ilişkilerimizin daha da artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Bakanın girişimcilerimize verdiği desteği görüyoruz ve sizin verdiğiniz bu desteklerle buraya daha fazla Türk girişimcinin geleceğine inanıyorum.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DHT Holding Güney Afrika yatırım

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