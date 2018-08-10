Türk futbolu VAR'a Türk Telekom ile geçiyor

İSTANBUL (AA) - Türk futbolunda Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) dönemi, Türk Telekom'un yeni MTN medya transfer teknolojisi ile hayata geçiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2018 Dünya Kupası'nda etkin şekilde kullanılan VAR sisteminin dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanması için gerekli altyapı ve hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Futboldaki hakem hatalarının en aza indirilmesi adına son teknolojiden faydalanan VAR, dünya ile eş zamanlı olarak Türk Telekom altyapısı ile Türkiye'de hayata geçiyor.

Geçtiğimiz sezon pek çok farklı teknoloji ve yöntem ile testleri yapılan VAR sistemi, Türk Telekom'un yeni nesil MTN medya transfer teknolojisine entegre edildi.

5 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Akhisar TFF Süper Kupa müsabakası ile birlikte resmen başlayan VAR uygulaması için gerekli tüm altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. VAR sistemi, sezon boyunca Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.