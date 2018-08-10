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Türk futbolu VAR'a Türk Telekom ile geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:31 | Son Güncelleme

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er: - "Türk Telekom'un MTN çözümü sayesinde VAR hakemleri, tüm maçları artık TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinden izleyebilecek" - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal: - "Hedefimiz ilk etapta fiber VAR uygulamasının kullanımını TFF 1. Lig'e ve Türkiye Basketbol Ligleri’ne de uyarlayarak yaygınlaştırmak. Farklı teknolojik çözümlerimizle öncülüğümüzü sürdürerek federasyonlarımızın ve yayıncı kuruluşlarımızın yanında durmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk futbolunda Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) dönemi, Türk Telekom'un yeni MTN medya transfer teknolojisi ile hayata geçiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2018 Dünya Kupası'nda etkin şekilde kullanılan VAR sisteminin dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanması için gerekli altyapı ve hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Futboldaki hakem hatalarının en aza indirilmesi adına son teknolojiden faydalanan VAR, dünya ile eş zamanlı olarak Türk Telekom altyapısı ile Türkiye'de hayata geçiyor.

Geçtiğimiz sezon pek çok farklı teknoloji ve yöntem ile testleri yapılan VAR sistemi, Türk Telekom'un yeni nesil MTN medya transfer teknolojisine entegre edildi.

5 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Akhisar TFF Süper Kupa müsabakası ile birlikte resmen başlayan VAR uygulaması için gerekli tüm altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. VAR sistemi, sezon boyunca Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, VAR ile birlikte MTN yeni nesil medya transfer teknolojisinin Türkiye'de ilk defa uygulanmaya başlandığını belirtti.

Er, sistemin işleyişi hakkında şunları kaydetti:

"Türk Telekom'un MTN çözümü sayesinde VAR hakemleri, tüm maçları artık TFF'nin İstanbul Riva'daki merkezinden izleyebilecek. Canlı yayın görüntüleri Türk Telekom'un MTN teknolojisiyle fiber optik ağ üzerinden çok hızlı bir şekilde doğrudan İstanbul'daki VOR (Video Operatings Room - Video Operasyon Odası) Merkezi'ne aktarılacak. VAR hakemleri oynanacak tüm maçları, uzaktan erişim sağlayacakları bu güvenli merkezden izleyecek, maç hakemleriyle çevrim içi bağlantı kurarak gerekli yerlerde anında görüş bildirip müdahale edebilecek."

Er, kullanılan teknolojinin dünyada çok yeni bir sistem olduğunu ve bu haliyle de ilk olduğunu belirtti.

Er, "2018 Dünya Kupası ile birlikte hepimiz heyecan verici bu yeni teknolojiye aşina olduk. Dünyada halen bu teknolojinin kullanıldığı sayılı örnek var. Yeni teknolojilerin kullanımına öncülük ederek TFF ve hakemler için ilave ulaşım, konaklama, görüntü toplama aracı ihtiyaçlarını ve güvenlik risklerini ortadan kaldıran çözümümüz ile fiber VAR uygulamasını dünyada bir ilk olarak Türk futboluna kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Farklı teknolojik çözümlerimizle yayıncı kuruluşlarımızın yanında durmayı amaçlıyoruz"

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise, yeni nesil MTN medya transfer teknolojisinin dünyada ve Türkiye'de canlı yayın aktarım alışkanlıklarını hızla değiştireceğini kaydetti.

Önal, "Türk Telekom'un fiber altyapısını kullanarak canlı yayın görüntülerini anında karşı tarafa aktaracak olan sistem ile uydudan kaynaklı gecikmeler ve kötü hava koşulları gibi olumsuzluklar da artık tamamen tarihe karışmış olacak. Türkiye'de ilk defa VAR ile uygulamaya koyduğumuz bu teknolojimizi, canlı yayın aktarımı yapan tüm yayıncı kuruluşların hizmetine sunacağız. Uydu ve canlı yayın aracına gereksinim duymadan tamamıyla fiber hat üzerinden çalışan sistemimiz, uydudan aktarımlarda yaşanan gecikmelerin aksine, altyapısını kurduğumuz noktalar arasında gerçek zamanlı ve yüksek kalitede görüntü aktarımı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, VAR hakemlerinin stat dışından ve tek bir video operasyon merkezinden görev yapmalarının hakemleri güvenlik ve konfor açısından rahatlatacağını belirterek, bunun aynı zamanda TFF'ye birçok açıdan maliyet tasarrufu sağlayacağını kaydetti.

Sporun her alanında sporcuların ve sporseverlerin hayatını kolaylaştırmak için en son teknolojiler ve yenilikçi projeler ile desteklerinin süreceğini ifade eden Önal, "Hedefimiz ilk etapta fiber VAR uygulamasının kullanımını TFF 1. Lig'e ve Türkiye Basketbol Ligleri’ne de uyarlayarak yaygınlaştırmak. Farklı teknolojik çözümlerimizle öncülüğümüzü sürdürerek federasyonlarımızın ve yayıncı kuruluşlarımızın yanında durmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Video Yardımcı Hakem Uygulaması

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