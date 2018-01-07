"Türk futbolunun marka değeri yükselmeli"

Son Güncelleme 17 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:27 |17 dakika önce

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: "(Cenk'in Everton'a transferi) Bunlar çok normal ve yapılabilir şeyler. Çok abartıldığını düşünüyorum" - "Kadromuzda Negredo gibi bir golcümüz var. Şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Eğer uymazsa yapmayacağız" - "Kadroda Arda'nın mevkisinde oynayan çok oyuncumuz var. Arda'nın transferi hem takımda hem de kendisinde mutsuzluk oluşturur"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un İngiliz ekibi Everton'a transferinin çok abartıldığını, bunun önüne geçebilmek için Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Orman, siyah-beyazlı takımın Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin bahçesinde düzenlenen, teknik heyet ve futbolcuların da yer aldığı barbekü partisine katıldı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Cenk Tosun'un bonuslar hariç 22 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Everton'a transfer olması konusunda, "Bunlar çok normal ve yapılabilir şeyler. Çok abartıldığını düşünüyorum. Buna ülkem açısından da üzülüyorum. Futbolun ve özellikle Süper Lig'in marka değerini biraz yükseltmeliyiz. Neticede UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en önemli oyunculardan birinin transferini gerçekleştirdik. Oyuncu çok istediği için de transferi kabul ettik." diye konuştu. Philippe Coutinho'nun 160 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Barcelona'ya gittiğini hatırlatan Orman, dünyada bu rakamlara oyuncu transferi yapılırken Türkiye'de neden olmadığını anlayamadığını belirterek şöyle devam etti:

"Futbolun marka değerini yukarı çıkarmamız lazım. Bu sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile bunu yapmamız gerek. Türk futbolunu dünyada daha izlenebilir hale getirmemiz lazım. Rekabet iyi. Bu sezon şampiyonluk yolunda 5-6 takım var. Bunlar çok normal şeyler. Büyük kulüplerin mali sıkıntıları var. Bunu nasıl aşacaklar? Devlet yardım etsin. Olmayacak şey. Marka değerini yükselteceğiz, oyuncuları satacağız. Türkiye'de bir kulüp 100 milyon avroya oyuncu satabilmiş olsa birçok problemini çözer. İnşallah daha iyileri olacaktır." - "Şartlar uygun olursa takviye yapacağız" Başkan Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından kadrolarına bir forvet oyuncusu katmak istediklerini aktardı. Henüz ara transfer döneminin başında olduklarını ifade eden Orman, "Transferin bitmesine daha var. Ekonomik koşullara bakacağız, değerlendireceğiz. Kadromuzda Negredo gibi bir golcümüz var. Şartlar uygun olursa takviye yapacağız. Eğer uymazsa yapmayacağız. Türkiye'de hiç kimsede olmayan bir kadro derinliği var. Devre arası transferleri zor şeyler." şeklinde görüş belirtti.