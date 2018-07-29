Türk girişimciler Silikon Vadisi’ndeki şirketleri ziyaret etti

Starcamp Yöneticisi Aydın Bırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Starcamp’in hızlandırma programı çerçevesinde Türk şirketlerini iki hafta süresince Silikon Vadisi’ndeki en iyi yatırımcılar, mühendis ve danışmanlarla buluşturduklarını belirtti.

Bu kapsamda Türk girişimciler, Silikon Vadisi'ndeki Google, Apple, Intel, Credit Karma ve Plantronics gibi şirketleri ziyaret ederek ürünleri tanıttı.

Starcamp ile çalışan ABC Accelerator Silicon Valley program sorumlusu Sara Trontelj de ABC hızlandırma merkezi olarak Slovenya, Lübnan ve Orta Avrupa’da faal çalıştıklarını dile getirerek, "Starcamp’te çok güzel bir sinerji, ağ ve Türk girişimcilerin dayanışmasını gördük ve birlikte çalışmaya karar verdik." diye konuştu.

Atık zeytin çekirdeklerinden biyoplastik üreten Biolive firmasının kurucu ortaklarından Ahmet Fatih Ayaş da "Türkiye’de yaklaşık 500 bin ton atık zeytin çekirdeklerini alıp dünyaya biyoplastik olarak üretiyoruz. Antibakteriyel ürettiğimiz için aynı zamanda gıdaların raf ömrünü uzatarak gıda israfının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ürettiğimiz biyoplastik ürünler doğada bir yıl içerisinde çözünebiliyor. Doğada kirlilik oluşturmasını da tamamen engelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Argex kurucu ortaklarından Mustafa Tülü de akıllı saat Watch X'in beklentinin çok üstünde ilgi görerek yaklaşık 45 ülkeden şimdiden sipariş almalarını sağladığını belirterek, Japonya, ABD ve Avrupa olmak üzere distribütör satışlarının başladığını anlattı.