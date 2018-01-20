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Türk halkından Mehmetçik'e sevgi gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 22:55 | Son Güncelleme 5 saat önce

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan askeri konvoyun Hatay'ın Hassa ilçesi'nden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerlere moral verirken o anlar kameralara yansıdı.

Türk halkından Mehmetçik'e sevgi gösterisi

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında hava saldırısı aralıklarla devam ederken, Suriye sınırına askeri sevkiyat da sürüyor. Askeri konvoyun Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerlere alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verdi. Askerler de kalabalığa, aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
TSK hatay Afrin

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah yardımcınız olsun. Amin
Gönüllü gidiyorlar ücretsiz .millet o sebeple dizilmiş. Hatta vekil bakan çocukları içinde
Allah yar ve yardımcınız olsun
Birde şu kefen giyen gençleri görseydik ön cephelerde.
Aslan parçaları
Kazasız belasız tez vakitte sağ salim dönün aslanlar.Rabbim her daim yanınızda olsun
Müsade etselerde bende gidebilsem yiğitlerle beraber Allahım güç kuvvet versin
Allah yar ve yardımcınız olsun.O kınalı saçınızın bir teline dahi zarar gelmesin İnşallah.yolunuz açık olsun KAHRAMANLAR
Bir ve beraberiz ve sizinleyiz yiğitler
Rabbim yar ve yardımcınız olsun
Allah yar ve yardımcınız olsun kayıp vermeden çıkarız inşallah
Allah yar ve yardımcınız olsun
askerliğini yapmayan torpillileri öncelikle gönderin,,memlekete bu belayı bulaştırandan da hesap sorulsun
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız, Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız, Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti, Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız. Yaşa varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle Göklerden gelen bir ses sana ne diyor, dinle: Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen, Kartal yuvalarında, hürdür millet seninle. Yüz senedir Harbiye bu orduya şan verir, Çıkardığı dehalar semalara yükselir, Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi, Sarsılmayan azminle çelik kalalar erir. Şahikalar üstünde meydan okur bu erler, Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler, Bağlayamaz bir kuvvet
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