Türk halkından Mehmetçik'e sevgi gösterisi

TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında hava saldırısı aralıklarla devam ederken, Suriye sınırına askeri sevkiyat da sürüyor. Askeri konvoyun Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerlere alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verdi. Askerler de kalabalığa, aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.
DHA
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