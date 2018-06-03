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Türk halkının bağışlarıyla Gazze'de bin 200 kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 00:30 | Son Güncelleme

Türk halkının bağışlarıyla Gazze'de bin 200 kişiye iftar

"Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze Şeridin'de bin 200 kişiye iftar yemeği verdi.

Gönüllülerden Ramazan Asliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'ye Hayat Ol" platformunun, Türk halkının bağışlarıyla bin 200 Filistinliye iftar yemeği verdiğini söyledi.

İftar programının, abluka altındaki Gazze halkının sıkıntılarını ramazan ayında bir nebze gidermek hedefiyle düzenlendiğine dikkati çeken Asliyye, platform bünyesinde faaliyetlerde bulunan gönüllü ekibin, Türkiye'de Gazze için toplanan bağışları bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
"Gazze'ye Hayat Ol" Gazze iftar

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