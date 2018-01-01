"Türk hastaneleri, Somali halkına umut oldu"

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 13:57 |1 saat önce

-Afrika Boynuzunun en büyük ve en modern sağlık kurumu "Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi" ve "Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi" Somali halkına umut oldu -En gelişmiş tıbbi ekipmanlara ve modern cihazlara sahip Erdoğan Hastanesi'nde tüm birimlerde çok düşük ücretler karşılığında hizmet veriliyor -Yardımeli Derneğii tarafından yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi de Erdoğan Hastanesinden sonra ülkenin en prestijli ikinci sağlık kuruluşu olarak biliniyor

MOGADİŞU (AA) - NOUR GELLE GEDİ - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk hastaneleri sahip olduğu gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve modern cihazların yanı sıra büyüklüğü ve hasta kapasitesi ile Somali halkının umudu oldu. Resmi açılışı Ocak 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katılımlarıyla gerçekleştirilen "Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi" ile Yardımeli Derneği tarafından yapılan "Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi", sağlık sektöründe türlü sorunların yaşandığı ülkede halka kendi yurtlarında tedavi görme imkanı sağlıyor. Siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği çatışmalar, salgın hastalıklar ve kuraklık gibi çeşitli sorunlarla mücadele eden ülkede, eski bir hastanenin enkazı üzerinde inşa edilen, en gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve modern cihazlarla donatılan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bugün, Afrika Boynuzu'nun en modern hastanesinden biri olarak gösteriliyor. - Erdoğan'ın ismini taşıyan hastane Afrika'nın en büyüğü Hastanenin müdürü Ali Ekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa ismiyle "Erdoğan Hastanesi" olarak bilinen sağlık kurumunun açıldığı 2013 yılı sonundan bu yana Somali halkına büyük hizmetler sunduğunu söyledi.

Ekci, Somalilerin çok düşük ücretler karşılığında ve tüm tıbbi birimlerde hizmet alabilmelerinden dolayı Erdoğan Hastanesini özellikle tercih ettiğini ifade etti. Acil bölümünün 24 saat açık olduğunu belirten Ekci, hastanede ayda yaklaşık 11 bin hastaya hizmet verildiğini, bunun da yılda 132 bin kişiye tekabül ettiğini dile getirdi. Ekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini taşıyan Afrika'nın en büyük hastanesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Hastanede ameliyathane, Yoğun Bakım Ünitesi, laboratuvarlar, Manyetik Rezonans Görüntüleme (Emar- MR) Birimi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Radyoloji, Diyaliz, Fizyoterapi'nin yanında diğer bölümler de mevcut. Açık ameliyatlar yapılıyor, lazer tekniği kullanılıyor. Acil vakalarla birlikte ayda yaklaşık 620 operasyon yapılıyor. Yirmi beş yataklı diyaliz bölümü ayda bini aşkın böbrek hastasını kabul ediyor." Kenya, Etiyopya ve Cibuti'den de hasta kabul ettiklerine işaret eden Ekci, 2018'de başkentteki diğer büyük hastanelerin hizmet kalitesini yükseltmek için çeşitli uzmanlıklarda tıbbi ve idari kadro yetiştirilmesi için eğitim vermeyi hedeflediklerini belirtti.

- Diğer sağlık kurumlarında çare bulamayan hastalar için umut kapısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ndeki uzman doktorlardan İbrahim Abdullah Cevlid de en gelişmiş tıbbi ekipmanlara ve modern cihazlara sahip Erdoğan Hastanesinin, diğer sağlık kurumlarında çare bulamayan hastalar için umut kapısı olduğunu söyledi. Cevlid, hastanenin ülkedeki sağlık sektörünün canlanmasına katkı sağladığını ve hastaların yüksek paralar ödeyerek yurt dışında tedavi olmaktan kurtardığını ifade etti. Hastanenin en büyük bölümlerden biri olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde 4'ü Türk 6 doktorun görev yaptığını kaydeden Cevlid, Yeni Doğan Ünitesi ve acil kısımlarıyla günde ortalama 120, ayda ise 3 bin 200 çocuğa bakıldığını ve kurumda bebeklik dönemi aşılarının da yapıldığını aktardı - Somali'nin "atan kalbi" Hastaneyi, halkın büyük bir kısmının hayatındaki yerinden dolayı Somali'nin "atan kalbi" olarak nitelendiren acil bölümünde görevli Doktor Mustafa Enes ise"Özellikle Somali'de 14 Ekim'de yaşanan terör saldırısının ardından yurt dışında bile görmediğim acil vakalara şahit oldum. Oldukça profesyonel bir şekilde müdahale ettik. Burada pek çok kişinin hayatı kurtarıldı. Bazılarını da tedavi için Türkiye'ye gönderdik." dedi.

Somali'nin Tanzanya Büyükelçisi Muhammed Hasan Abdi de hastanenin hizmetlerinden kendisinin de faydalandığını belirtti. Burada diyalize girdiğini kaydeden Abdi, hastaneyi tercih etme sebebine ilişkin şunları söyledi: "Hastane, en iyi kadro ve en modern ekipmanlarla donatılmış. Bu fark hastaların gözünden kaçmıyor. Öte yandan kurumda bir çok hizmet ücretsiz sunuluyor. Bu da vatandaşları buraya çekiyor." - Türkiye'ye teşekkür Abdi, Türkiye hükümetine ve halkına Somali'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Somalili 8 çocuk annesi Hava Ahmed de haftanın iki günü diyalize girmek için hastaneye geldiğini belirterek, "Elhamdülillah bu hastane sayesinde sağlığıma kavuştum. Hastaneye ve bize yardım eli uzatan Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." dedi. - Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çocuklar ve anneler için umut oldu Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneğinin inşa ettiği Somali Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinden sonra ülkenin en prestijli ikinci sağlık kuruluşu olarak biliniyor.