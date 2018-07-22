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Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:20 | Son Güncelleme

THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş olarak görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini aktardı. Üstün, 'Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz' dedi.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Türk Hava Yolları'nın (THY) 85. yıldönümü kutlamaları için bedava bilet dağıttığı mesajları yalanlandı. Sosyal medyada hızla yayılan bir mesajda, bedava bilet kazanılması için paylaşılan linke tıklanması, yönlendirilen sayfadaki anketin doldurulması istendi.

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Mesajdaki talimatları yerine getirenlerin bedava bilet kazandıkları söylendi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise, Twitter üzerinden olayı yalanlarken uyarıda da bulundu.

Üstün, "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda, Türk Hava Yolları adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
THY Türk Hava Yolları Yahya Üstün sosyal medya Twitter mesaj

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THY basın müşavirinde bir karış sakal var. Afganistana döndük. Burka giyerek sokaklara dolaşın yobazlar.
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