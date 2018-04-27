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Türk Hava Yolları'ndan seçime özel düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Ekşi: - "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler" - "Bu seçim ülkemiz için son derece önemli. Biz de Türk Hava Yolları olarak milletimizin serbestçe ve rahatça oylarını kullanması için elimizden geleni yapacağız"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bülent Ekşi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." dedi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin 24 Haziran'da yapılacağının ilan edilmesinin ardından THY olarak tedbir almaya başladıklarını söyledi.

"Yolcularımızın bilet değişikliklerinden herhangi bir ceza almadan, seçimde oylarını kullanabilmeleri için cezasız değişiklik hakkı getirdik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla aldıkları biletleri cezası olmadan 24 Haziran'ı düşünerek değiştirebilirler." diyen Ekşi, buna ilave olarak uçuşlarla ilgili yeni talep gelmesi halinde bu talepleri karşılamak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Ekşi, "Çünkü bu seçim ülkemiz için son derece önemli. Biz de Türk Hava Yolları olarak milletimizin serbestçe ve rahatça oylarını kullanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türk sivil havacılığının önünü açacak bir proje"

29 Ekim'de açılması planlanan 3. Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Ekşi, "Yeni havalimanı keşke daha önce yapılsaydı. Çünkü Türk sivil havacılığının önünü açacak bir proje. THY'nin çok daha hızlı büyümesine sebebiyet verecek bir proje. Buna karar verip, irade gösterip, üzerinde durduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Ekşi, "29 Ekim'de THY yeni evine büyük bir sevinçle gidecektir. Bütün fazlar tamamlandığında ülkenin gayri safi milli hasılasına yüzde 5 civarında ilave bir katkı sağlayacak." dedi.

3. Havalimanı'nın Türkiye'yi ulaşımda ve turizmde ana merkezlerden birisi haline getireceğine dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti:

"250 bine yakın da yeni istihdam sağlayacak ama Türk Hava Yolları artık iki haneli büyümeyi çok rahatlıkla yapabilen noktaya gelecek. Ayrıca yurt dışından Türkiye'ye çok daha fazla yolcu gelebileceği için İstanbul ve Türkiye çok daha fazla turist kazanacak."

- Güneydoğu'nun tanıtımına destek

THY olarak Güneydoğu'nun tanıtımına büyük önem verdiklerini ifade eden Ekşi, özellikle dergileri aracılığıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni tanıtmak, bölgeye daha fazla turist çekmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ekşi, yolcu sayısını artırmak için de gayretlerinin devam edeceğini, yolcu sayısının artmasına bağlı olarak da seferleri artıracaklarını kaydetti.

- Diyarbakır uçuşlarında doluluk oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı

Diyarbakır'a yapılan uçuşlarda doluluk oranının arttığını belirten Ekşi, "Doluluk oranı yüzde 80'nin üzerine çıktı. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Diyarbakır'ın tarih, kültür ve inanç turizmi bakımından önemini vurgulayan Ekşi, medeniyetlere beşiklik eden bu şehrin çok daha iyi noktaları hak ettiğini söyledi. Ekşi, "İnşallah burası turist çekmeye başladığında biz de seferlerimizi daha çok artırıp, buranın yeniden cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlayacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ek sefer THY

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