Türk Hava Yolları’nın minik ziyaretçileri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi’yi ziyaret etti.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı minik ziyaretçileriyle birlikte kutladı. Çocukları Türk Hava Yolları Genel Yönetim binasında karşılamasının ardından Ekşi, ofisini ziyaretçileriyle paylaştı. Minik misafirlerin uçaklar ve pilotlar hakkında yönelttikleri birbirinden ilginç soruları tebessümle yanıtlayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü, ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!
Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var
Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum