Türk Hava Yolları’nın minik ziyaretçileri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi’yi ziyaret etti.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı minik ziyaretçileriyle birlikte kutladı. Çocukları Türk Hava Yolları Genel Yönetim binasında karşılamasının ardından Ekşi, ofisini ziyaretçileriyle paylaştı. Minik misafirlerin uçaklar ve pilotlar hakkında yönelttikleri birbirinden ilginç soruları tebessümle yanıtlayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü, ziyaret sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.