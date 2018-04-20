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Türk hayırseverler Nijerya'da su kuyuları açtırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:37 | Son Güncelleme

Türk hayırseverler Nijerya'da su kuyuları açtırdı

Türk iş adamalarının yardımlarıyla Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da inşa edilen su kuyuları dualarla açıldı.

Abuja'ya bağlı Zuba, Kwali ve Gwagwalada bölgelerinde Darul Erkam Vakfı ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği aracılığıyla açılan kuyular ile çok sayıda Nijeryalının su ihtiyacı karşılanmış oldu.

Abuja-İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerin nüfusu yoğun mahallelerinde açtıkları su kuyularının, Almaya'daki iş adamların gönderdiği yardımlarla faaliyete geçtiğini belirtti.

Danışan, Almanya'daki Türk iş adamlarına yardımlarından dolayı teşekkür ederek, su kuyularının büyük camilerin yanında açıldığını ve bölge halkının yanı sıra cami cemaatinin bu sudan faydalanabileceğini kaydetti.

Nijerya genelinde yürüttükleri çalışmalarla son bir ayda 17 su kuyusu açtıklarını aktaran Danışan, bölgedeki insanların susuzluk sorunuyla karşı karşıya bulunduğuna dikkati çekti.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol da, "Su kuyusu yapmak için seçtiğimiz yerler, özellikle çok sıkıntı çekilen bölgeler ve suya ulaşılamayan bölgelerdir. Su kuyusu açarken halkın toplu olarak kullandığı okul ve cami gibi yerleri seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Su kuyusu açılışının ardından Abuja-İstanbul Dostluk Derneğince bölgedeki halka gıda yardımında bulunulurken Darul Erkam Vakfınca Kur'an-ı Kerim ve seccade dağıtıldı.

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nijerya su kuyusu Türk iş adamaları

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