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Türk hayırseverlerden Nijerya'ya cami ve su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:25 | Son Güncelleme

Türk hayırseverlerden Nijerya'ya cami ve su kuyusu

Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yapılan camii ve su kuyusu dualarla açıldı.

Başkent Abuja'nın Kuje bölgesinde Denizli Dini ve İlim Araştırmalar Vakfı (DİAV) aracılığıyla inşa edilen caminin ve su kuyusunun açılışı yapıldı.

DİAV Başkanı Ergün Yılmaz, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye halkının Nijeryalıların yanında olduğunu ve her konuda destek vermeye çalışacağını belirtti. Yılmaz, cami ve su kuyusunun yan yana olduğunu ifade ederek, bölge halkının yanı sıra cami cemaatinin de bu sudan faydalanabileceğini kaydetti.

Bölgedeki halkın su sıkıntısı çektiğinin altını çizen Yılmaz, "İnşallah bu camimiz ve su kuyumuz Kuje bölgemiz için hayırlara vesile olur diyoruz. Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinizin her zaman sizi destekleyeceğini unutmamalısınız." dedi.

Yılmaz, şu anda Türk devleti ve Türk halkının zor günlerden geçtiğini belirterek, "Bizim sizden isteğimiz Türk halkına dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

Cami İmamı Sani Taakai ise Türk hayırseverlerin yaptığı yardımlardan dolayı şükranlarını sunarak, "Türkiye bize bir emanet verdi ve biz de bu emanete sahip çıkacağız. Tabi ki biz bunları ancak dua ederek ödeyebiliriz, o yüzden Türkiye'nin huzuru için hep dua edeceğiz, özellikle bu mübarek ramazan ayında." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
camii nijerya su kuyusu Türkiye

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