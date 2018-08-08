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Türk heyet bugün ABD'de ilk toplantıyı yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 03:50 | Son Güncelleme

ABD ile devam eden görüşmelerde belli konularda ön mutabakat sağlandı. Detaylı görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'dan bir heyet bugün Washington'da ilk toplantıyı yapacak. Yola çıkan heyetin başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yapacak. Heyette Hazine ve Maliye, Adalet, ve Dışişleri bakanlıklarından üçer isim olacak.

Türk heyet bugün ABD'de ilk toplantıyı yapacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki 9 kişilik heyetin bugün ABD'nin başkenti Washington'da ilk toplantıyı yapacağı belirtildi.

Türk heyetin başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yapacak.

Heyette Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer isim olacak.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasında diplomatik görüşmeler sürerken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerin yüzyüze devam ettirilmesi karara bağlandı. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyet, Washington'a gidiyor.

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