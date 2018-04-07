Türk heyeti Arakanlı Müslümanları kamplarında ziyaret etti

Annesinden çocuğun rahatsızlığını öğrendikten sonra steteskopla ciğerlerini dinleyen ve boğazına bakan Tamer, çocuğun akciğerinden rahatsız olduğunu ve boğazının enfeksiyon kaptığını söyledi.

Doktor da olan AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, hastanede bir çocuğu muayene etti.

Heyetin ilk durağı, Balukhali'deki AFAD Sahra Hastanesi oldu. Heyet, Türkiye'den gelen sağlık personelinin yanı sıra bir grup yerel çalışanın da bulunduğu hastaneyi gezdi ve burada tedavi görenlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kalam, Arakanlıların göçünden bu yana yardımları nedeniyle Bangladeş ve özellikle Cox's Bazar halkının Türkiye'ye müteşekkir olduğunu ifade etti.

TİKA'nın, sığınmacılara verilen yemekleri hazırladığı mutfakta incelemede bulunan heyet, Göçmen Yardım ve Geri Gönderme Merkezini de ziyaret ederek merkez sorumlusu Muhammed Abul Kalam'dan ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Yetkililer, bugün 600 gıda paketinin teslim edildiği kampta her hafta dört bin yardım kolisi dağıtıldığını bildirdi.

Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek, çay, şeker, tuz ve vitaminli bisküvi içeren yardım paketinin bir kısmını kamp sakinlerine verdi.

Güllüoğlu, yardımların yerel imkanlar ve bölge halkının katılımıyla yapıldığına dikkati çekerek, bunun bölge ekonomisi için de öneminin altını çizdi.

- Milletvekillerinin değerlendirmeleri

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, AA'ya yaptığı açıklamada, durumun içler acısı olduğunu ancak ziyarette Türkiye'nin büyüklüğünü gördüğünü ifade etti.

Konuştuğu bir kişinin kendisine, "Sizlere minnettarız, Türk milletine minnettarız. Herkes burada bir şeyler yapıyor ama Türk milleti farklı yapıyor" dediğini aktaran Tamer, şunları kaydetti:

"İnsanlar perişan halde. Gözünüzün alabildiği yere kadar kamp. Ayrıca zorluklar var. Burada taş yok. Ağaçların olmadığı, tümü toprak olan yerde yarın bir heyelan da yaşanabilir. Ama insanlar çukurların içerisinde, suların içerisinde, tepelerde ev kurmaya çalışıyor."

AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu da Türkiye'nin zorda kalmış kardeşlerinin imdadına ulaşmayı amaçladığını ifade ederek, "Burada devletin haşmetli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Gurur duyduk." diye konuştu.