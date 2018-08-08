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Türk heyetinin Washington'daki görüşmesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 18:38 | Son Güncelleme

Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek üzere gelen Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerine başladı

WASHINGTON (AA) - Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyeti, ABD Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerine başladı.

Ağırlıklı olarak İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ele alınması beklenen görüşmede, 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirilmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye

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