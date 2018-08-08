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Türk heyetinin Washington'daki görüşmesi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Amerikalı papaz Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla ilgili süreci görüşmek üzere Washington'a gelen Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesi sona erdi

WASHINGTON (AA) - Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin diğer temaslarına devam edeceği bildirildi.

Görüşmede ağırlıklı olarak, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ağırlıklı olarak ele alındığı kaydedildi.

Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik ediyor.

- ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile görüşme

Öte yandan, AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, Türk heyeti ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade etti.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından 3'er temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti.

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye

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