Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu yarın başlayacak

LONDRA (AA) - Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek için diyalog mekanizması olarak kurulan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun 7'ncisi İngiltere’de yapılacak.
Bu yıl İngiltere’nin Reading kentinde 11-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Tatlıdil Forumu'nda ikili ilişkilerinin yanı sıra iki ülkenin Avrupa Birliği, ABD ve Rusya ile ilişkilerinin de masaya yatırılması bekleniyor.
Avrupa Birliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, forumun açılışını AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson yapacak. Çelik, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile cumartesi günü yapılacak “Brexit Sonrası” başlıklı oturuma da konuşmacı olarak katılacak.
Tatlıdil Forumu basına kapalı olacak.
Dönüşümlü olarak İngiltere ve Türkiye’de gerçekleştirilen forum, akademisyen, uzman, gazeteci ve iş adamlarını bir araya getiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olarak İngiltere’ye 2011’de gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kurulan forumun eşbaşkanlıklarını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç ile İngiltere’ni eski Dışişleri Bakanı Jack Straw yürütüyor.
Bu yılki foruma, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'un da katılması bekleniyor.
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