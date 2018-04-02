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TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını açıkladı. Birleşik Metal İş Sendikası ise tüm emek örgütlerine 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yaptı.

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacağız" dedi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanacağını açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu'nun ülke gündemi, sendikal gündem ve 1 Mayıs konularını değerlendirdiği toplantının sonuçları yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, tüm emek örgütlerine 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama çağrısı yapıldı.

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Türk Iş Ergün Atalay 1 Mayıs

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anladığım Kadarıyla Hatay da yapmak istemelerinin nedeni Mehmedimize destek vermek için Helal Olsun. Peygamber Efendimiz (sav) Ne demiş İşçinin Hakkını Alının teri kurumadan veriniz. O Günleri Görmek Dileği ile, Herkese Saygılar...
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