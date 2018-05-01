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Türk-İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

TÜRK-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Hatay'da düzenlediği etkinlikle kutladı.

Türk-İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutladı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- TÜRK-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Hatay'da düzenlediği etkinlikle kutladı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi İtfaiye Alanı'nda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülerle başladı. Hatay ve çevre illerden gelen TÜRK-İş'e bağlı çeşitli sendika üyesi işçiler, kortej yürüyüşüyle alana geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlama alanı üzerinde polis helikopteri de sürekli uçuş yaptı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Antakya Belediyesi Mehteran Takımı ve Antakya Medeniyetler Korosu birer mini konser verdi. Ardından sahneye çıkan TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tüm işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.
Atalay burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde hükümetin rahat etmesi için tüm çalışanları kadroya almasının zorunlu olduğunu ve hükümetin sendikasının olamayacağını söyledi. Atalay şunları kaydetti:
"Bazı sendikalar var ya, 'biz hükümetin sendikasıyız' diyorlar. Hükümetin sendikası olmaz, sendika işçilerin olur, sendika ülkenin olur, hükümetin sendikası sarı sendika olur, naylon sendika olur kısacası sendika olmaz. Onun için o kardeşlerimiz de bir an evvel kendilerine çekidüzen versinler. Sorunumuz ne; geçici işçiler. Sorunumuz; vergi. Karayolları'nda asıl işi yapan yüzde 70'e takılan kardeşlerimiz var, onlar da bu kitlenin içerisinde. Onlarla ilgili de bir an evvel yeni düzenleme yapılıp, nasıl dün akşam bir paket açıkladılar, bir an evvel KİT'ler ve kadroya girmeyenlerle ilgili, vergi ve çiftçilerle ilgili bir an evvel bir paket açıklasınlar da 24 Haziran seçimlerinde rahat etsinler. Yoksa işleri çok zor."
Yapılan konuşmanın ardından TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, etkinliğe katılanlara çiçek dağıttı.

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