Türk iş adamı, Ellis Adası Şeref Madalyası'nı aldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin saygın ödüllerinden Ellis Adası Şeref Madalyasını Türk iş adamı Murat Güzel, New York’ta düzenlenen törenle aldı.

The Ellis Island Honors Society (EIHS) tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen ödül törenine, ABD'nin çok sayıda ünlü ismi katıldı.

Oscar ödüllü sanatçı aktris Rita Moreno, Sirius XM Radyosunun kurucusu Martine Rothblatt, girişimci Larry Gagosian, Dean Kamen, PBS programcılarından Profesör Henry Louis Gates Jr. ve uluslararası kategoride Monoca Prensi Albert II gibi birçok isme Güzel’le birlikte ödülleri takdim edildi.

Aynı zamanda Demokrat Parti yöneticisi de olan iş adamı Güzel'in, birçok sosyal projesinin yanında özellikle Amerika’da dağılmış, fakir ailelerdeki kız çocuklarının orta okul yaşlarında suistimal edilmesini ve uyuşturucu batağına düşmesini önlemek için hayata geçirdiği proje ile ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Törende yaptığı konuşmada, bir Türk-Amerikalı olarak ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten Güzel, "Ezilmiş ve geri bırakılmış insanlar için yaptıklarım, annemden ve ülkemden aldığım değerlerin sonucudur. Bu anlamda bu madalyayı anneme ve ülkeme ithaf ediyorum.’’ dedi.