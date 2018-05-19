Türk iş adamı, Ellis Adası Şeref Madalyası'nı aldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin saygın ödüllerinden Ellis Adası Şeref Madalyasını Türk iş adamı Murat Güzel, New York’ta düzenlenen törenle aldı.
The Ellis Island Honors Society (EIHS) tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen ödül törenine, ABD'nin çok sayıda ünlü ismi katıldı.
Oscar ödüllü sanatçı aktris Rita Moreno, Sirius XM Radyosunun kurucusu Martine Rothblatt, girişimci Larry Gagosian, Dean Kamen, PBS programcılarından Profesör Henry Louis Gates Jr. ve uluslararası kategoride Monoca Prensi Albert II gibi birçok isme Güzel’le birlikte ödülleri takdim edildi.
Aynı zamanda Demokrat Parti yöneticisi de olan iş adamı Güzel'in, birçok sosyal projesinin yanında özellikle Amerika’da dağılmış, fakir ailelerdeki kız çocuklarının orta okul yaşlarında suistimal edilmesini ve uyuşturucu batağına düşmesini önlemek için hayata geçirdiği proje ile ödüle layık görüldüğü belirtildi.
Törende yaptığı konuşmada, bir Türk-Amerikalı olarak ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu belirten Güzel, "Ezilmiş ve geri bırakılmış insanlar için yaptıklarım, annemden ve ülkemden aldığım değerlerin sonucudur. Bu anlamda bu madalyayı anneme ve ülkeme ithaf ediyorum.’’ dedi.
ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından resmi olarak tanınan Ellis Adası Şeref Madalyası ödülü, kendi etnik gruplarına, ülkelerine, Amerikan toplumuna ve dünyaya önemli katkılarda bulunan Amerikalılara, sonradan Amerikan vatandaşı olan veya Amerikan toplumuna katkıda bulunan göçmenlere veriliyor.
Daha önce eski ABD başkanlardan Richard Nixon, Ronald Reagan ve Bill Clinton, Amerika'nın efsane boksörlerinden Muhammed Ali ve ses sanatçısı Frank Sinatra gibi ABD tarihine damga vurmuş isimler madalyayı almaya layık görülmüştü.
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Kudüs mitinginde ilginç pankart! Kimse fark etmedi
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum