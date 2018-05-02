Türk iş adamından Etiyopya'ya otel ve mobilya yatırımı

2010'da üretim amaçlı yatırım yapmaya karar verip, ihracat yapmanın yollarını araştırdığını söyleyen Durdu, “İlk başladığımızda stratejimizi tam olarak belirlememiştik, ihtiyaçlar ölçüsünde yaklaşımlarımız şekillendi.” diye konuştu.

“Etiyopya'da çalışma teklifini kabul ettiğimde aslında tüm Afrika’nın yabancısıydım. Burada kalmaya ve başarılı olmaya kararlıydım. Bu inanç ve irade bugünkü başarımın temelini oluşturuyor.” diyen Durdu, Etiyopya’da çeşitli sektörleri yaklaşık 2 yıl incelediğini belirtti.

İstanbul’da tekstil üretiminde tecrübe sahibi olduktan sonra restaurant işletmeciliği de yaptığını kaydeden Durdu, Etiyopya’dan gelen iş teklifini kabul ederek Afrika’nın yolunu tuttuğunu hatırlattı.

Durdu, inşaattan mobilyaya, tasarımdan ses sistemlerine kadar çok sayıda iş kolunda hizmet veren 9 şirketin bağlı olduğu grubun hedeflerini ve ülkedeki iş ortamını AA muhabirine anlattı.

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Serdur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Mehmet Durdu, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın merkezinde büyük bir Türk otelinin açılışını yapacaklarını belirtirken mobilya sektöründe de Türk mobilya markası yaratmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Durdu, " Mobilya satışıyla başladığımız ticari girişimini büyüterek bugün bin 300 kişinin çalıştığı 9 şirketli bir gruba dönüştürdük. Şu anda Etiyopya’da 30’un üzerinde proje yürüten Serdur Grup'un 3 fabrikası mevcut" yorumunu yaptı.

- Addis Ababa’da Türk oteli açacak

Şirketi kurduğundan bugüne hiçbir devlet kredisi kullanmadığını ve kendi öz sermayesiyle büyüdüğünü anlatan Durdu, bugünlerde başkent Addis Ababa’nın merkezinde büyük bir otelin açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıklarının altını çizdi. Otel yöneticilerinin Türk olacağını ve Türk otelcilik hizmet anlayışını Etiyopyalılara göstermeyi amaçladıklarını belirten Durdu, “Etiyopya’da 5 yabancı çalıştıran ilk otel olacak burası.Türk yemeklerini, kültürünü ve hizmet anlayışını ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaptığı her işte Türk ürünleri kullanmaya gayret ettiklerini hatırlatan Durdu, “Anahtar teslimi yaptığımız işlerde her anlamda Türk malı kullanıyoruz.” dedi.

Türkiye’de 77 farklı firmadan alışveriş yapıp ihraç ettiklerine vurgu yapan Durdu, Etiyopya'da bir hırdavatçı dükkanında 7 yıl önce yaşadığı ve halkın Türk malına olan güvenini gösteren anısını ise şöyle anlattı: