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"Türk iş adamları bulundukları ülkeye katma değer sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan: - "Biz geldiğimiz ülkede paramızı alıp gitmiyoruz. Burada çocuklarımızı birlikte yetiştiriyor, işçilerimizi birlikte eğitiyor, kazandığımız parayı burada farklı yatırımlara dönüştürüyor, katma değer sağlıyoruz" - Gürcistan İş Ombudsmanı Lekvinadze: - "Tüm devlet kurumları sizinle çalışmak için açık.Aramızda bir diyalog sorunu yaşanmıyor, biz de size her zaman gereken desteği vermeye hazırız"

TİFLİS (AA) - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Türk iş adamlarının amacı, bulundukları ülkede sadece para kazanmak değil, bulunduğu ülkede yerel halkın ve dostlarının yanında yer alarak onlara destek vermektir." dedi.

Gürcistan İş Ombudsmanı Irakli Lekvinadze, Tiflis'te Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) merkezinde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. GÜRTİAD'ın Tiflis'teki merkezinde düzenlenen toplantıya, Lekvinadze ve Yazgan'ın yanı sıra, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar, GÜRTİAD Onursal Başkanı Kenan Yıldırım, Türk iş adamları ile Gürcistan İş Ombudsmanı ofisi yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sancar, "Gürcistan ve Türkiye ilişkilerinin önemli bir noktasında bulunmakayız, bunun göstergesi olarak bugün burada bulunuyoruz." dedi.

Toplantın amacının Türk iş adamlarının Gürcistan'daki ticari faaliyetlerinin analiz edilmesi olduğunu söyleyen Sancar, Türkiye'nin Gürcistan için ithalat açısından birinci sırada bulunduğunu belirtti.

Sancar, ayrıca Türkiye ile Gürcistan arasındaki ithalat ve ihracatın karşılıklı olarak artırılması için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Büyükelçi Yazgan ise toplantıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret ilişkileri hızla gelişirken bunun iki ülke arasında birçok alandaki ilişiklilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin Gürcistan'da, Azerbaycan'dan sonra 2'nci en büyük yatırımcı olduğunu hatırlatan Yazgan, " Gürcistan 25 yıl önce bağımsızlığına kavuşmasından kadar yabancı yatırımcı için çekici bir hale geldi. Gürcistan yatırım için müsait bir ülke ve Türk yatırımcılar da bunu görmektedir." yorumunu yaptı.

- "Türk iş adamları diğerlerinden farklı"

Türk iş adamlarının amacının, bulundukları ülkede sadece para kazanmak olmadığını, bulunduğu ülkede yerel halkın ve dostlarının yanında yer alarak onlara destek verdiğini kaydeden Yazgan, "Biz geldiğimiz ülkede paramızı alıp gitmiyoruz. Burada çocuklarımızı birlikte yetiştiriyoruz, işçilerimizi birlikte eğitiyoruz, kazandığımız parayı burada farklı yatırımlara dönüştürüyoruz, yani katma değer sağlıyoruz." dedi.

Gürcistan İş Ombudsmanı Lekvinadze ise böyle bir toplantı düzenledikleri için Büyükelçi Yazgan ve GÜRTİAD Başkanı Sancar'a teşekkür ederek, benzer toplantıların ülkedeki mevcut ticaret ve ekonomik konuları, yeni girişimleri ve güncel sorunları görüşmek için güzel bir fırsat olduğunu kaydetti.

Gürcistan hükümetin Türk iş adamlarından sürekli destek aldığını belirten Lekvinadze "Ben henüz Tiflis Belediyesi Başkanı Yardımcısı iken Tiflis'te 2015 yılında meydana gelen sel fekaketinin ardından bizi ilk arayan, maddi ve manevi destek sağlayan GÜRTİAD oldu. Türkiye'nin desteğini yakından hissediyoruz" diye konuştu.

Lekvinadze, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarına destek vermek için 24 saat hizmet vermeye hazır olduklarını kaydederek "Tüm devlet kurumları sizinle çalışmak için açık. Aramızda bir diyalog sorunu yaşanmıyor, biz de size her zaman gereken desteği vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

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