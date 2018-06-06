Türk iş adamları Güney Afrika MÜSİAD iftarında buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde üyelerine ve bu ülkede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine iftar verdi.
MÜSİAD Güney Afrika Başkanı Abubekir Salim, burada yaptığı konuşmada, ülkede faaliyet gösteren STK ve iş adamlarının ramazan vesilesi ile bir kez daha bir araya geldiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her türlü sıkıntıyı kolayca aşacağımızdan ve Güney Afrika’da çok daha hızlı büyüyeceğimizden emin olmalıyız. Bu bilinçle birbirimize her daim destek olmalıyız." dedi.
Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ise son zamanlarda iki ülke arasında ekonomiden kültüre, kalkınmadan eğitime her alanda çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Güney Afrika’da faaliyet gösteren Türk STK’ların iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli roller üstlendiğini ifade eden Ülgen, aynı zamanda Türk iş adamlarının başarılarının ve Güney Afrika’da yaptıkları yatırımların önemine dikkati çekti.
Büyükelçi Ülgen son olarak, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşları Pretorya’da 17 Haziran 2018 pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanmaya ve aynı gün idrak edilecek Ramazan Bayramı vesilesiyle büyükelçilikte bayramlaşmaya davet etti.
İftar programına Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen’in yanı sıra Ticari Ateşe Demet Işıl Karakurt, Yunus Emre Enstitüsü Güney Afrika Koordinatörü Gökhan Kahraman, TİKA Pretorya Koordinatörü M. Akif Şekerci, Maarif Vakfı Güney Afrika Sorumlusu Abdullah Yılmaz,THY Johannesburg Müdür Adem Ekmekçi ve Türk STK temsilcileri katıldı.
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