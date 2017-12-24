Türk iş adamları Mısır'da

KAHİRE (AA) - Türkiye'den gelen bir grup iş adamının Mısır'ın İskenderiye kentindeki iş adamlarıyla görüşmeler yaptığı belirtildi.
Türk-Mısır İşadamları Derneği (TUMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Şerif el-Berberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Türk iş adamının 4 günlük ziyaret için Mısır'a geldiğini söyledi.
İskenderiye'de farklı üretim merkezlerini ziyaret eden Türk iş adamları heyetinin Mısırlı iş adamları ile ikili görüşmeler yaptığını aktaran Berberi, heyetin yarın başkent Kahire'de de görüşmelerde bulunacağını ifade etti.
Şerif el-Berberi, Türk heyettekilerin çoğunluğunun ahşap ürünleri sanayisinin temsilcileri olduklarını aktardı.
Kasım ayında Türkiye'de düzenlenen Türk-Mısır İş Forumu kapsamında 100'e yakın Mısırlı iş adamı Konya ve İstanbul'u ziyaret etmiş, Türk iş çevreleri ile görüşmeler yapmıştı.
(AA)
Yer: Beyoğlu! Binlerce kişi akın etti
Meral Akşener'den iç savaş uyarısı!
Korkunç uçak kazası! 'Hayatta kalan yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler
Küçük yaşta evlendirilmişti! Mahkemeden ibretlik ceza...
Eşini yatak odasında başkasıyla basmıştı! Alkışlarla uğurlandı
'İnsülin iğnesi mükemmel bir cinayet silahı'
Canan Karatay: Modern anneler egoist, şımarık!
Tarihte bir ilk! Erdoğan'ı böyle karşıladılar
Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk
Estetikli mi değil mi? 5 adımda meseleyi çözün
İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum