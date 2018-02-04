Türk iş adamları Nijerya'da su kuyusu açtı

Türkiye'deki iş adamlarının yardımlarıyla Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da inşa edilen su kuyusu dualarla açıldı.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, Abuja'nın Kuje kasabasında açılan su kuyusuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, medrese öğrencilerinin faydalanması için kuyunun Türkiye'den iş adamların gönderdiği yardımlarla açıldığını belirtti.

Akyol, Türkiye'deki iş adamlarına yardımlarından dolayı teşekkür ederek, su kuyusunun geniş cemaati bulunan bir cami ve medrese yanında açıldığını ve bölge halkının yanı sıra öğrencilerin ve cami cemaatinin bu sudan faydalanabileceğini aktardı.

"Su kuyusu yapmak için seçtiğimiz yerler, özellikle çok sıkıntı çekilen bölgeler ve suya ulaşılamayan bölgelerdir." diyen Akyol, su kuyusu açarken halkın toplu olarak kullandığı okul ve cami gibi yerleri seçtiklerini kaydetti.

Akyol, Nijerya genelinde yürüttükleri çalışmalarla son bir ayda 6 tane su kuyusu açtıklarını vurgulayarak, insanların susuzluk sorunuyla karşı karşıya bulunduğuna işaret etti.

Su kuyusu açılışının ardından Darul Erkam Vakfı, Kur'an-ı Kerim ve gıda dağıtımı yaptı.