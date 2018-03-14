Türk iş adamları Sudan'a yatırıma hazırlanıyor

Sudan’ın Kuzey Darfur Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Berim, Türk iş adamlarının bölgeye yatırım yapmak istediğini belirtti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Türk iş adamlarının Darfur’a gelmek istediğini belirten Berim, yatırımcıların tarım ve hayvancılık sektörüne dair yatırım yapacağını açıkladı.
Berim, Türk tarım şirketlerinin Sudan Tarım Bakanlığına yaptığı başvuruların son aşamaya geldiğini, yatırımcıların ardından Darfur’un kalkınacağını kaydetti.
Berim, Türk yatırımcılar tarafından Kuzey Darfur’a büyük bir kesimhane yapılacağını da kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl aralık ayında Türk iş adamlarıyla Sudan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde 12 alanda işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
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