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Türk iş adamlarından Özbek çocuklara nevruz hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:06 | Son Güncelleme

Türk iş adamlarından Özbek çocuklara nevruz hediyesi

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), tedavileri devam eden hasta çocuklara sağlık malzemesinden oluşan hediye paketi dağıttı.

UTİD, nevruz kutlamaları kapsamında başkent Taşkent'te etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcıları Mahmud İstamov ile Esenmurat Kanyazov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Özbek ve Türk iş adamları, bazı yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda, davetlilere nevruz pilavı ikram edildi.

Adalet Bakan Yardımcısı İstamov, etkinlikte yaptığı konuşmada, UTİD'in iki ülke iş çevreleri arasındaki iş birliğini geliştirmenin yanı sıra Özbekistan'daki dar gelirli ailelere maddi yardımlarını sürdürdüğünü kaydederek, UTİD yönetimi ve Türk iş adamlarına teşekkür etti.

Büyükelçi Şen de Özbekçe yaptığı konuşmada, baharın habercisi olan nevruzun dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bir bayram olduğunu, nevruz tabiatın uyandığını, doğanın yeşerdiğini, insanların da tabiat gibi kendisini yenilediğini dile getirdi.

UTİD Başkanı Ercan Bulut ise nevruzda birlik olmanın, kardeşçe huzur içinde yaşamanın, dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığını belirtti. Bulut, nevruza özgü yenilenme ve tazelenme ruhunun Özbekistan'da son dönemde her alanda sürdürülen kalkınma ve yenilenme hamleleriyle büyük bir uyum gösterdiğini dile getirerek, "Özbekistan'da çok büyük bir kararlılıkla yürütülen bir dönüşüm sürecini Türk iş adamları olarak ayrı bir takdir ve mutlulukla izliyoruz." dedi.

Etkinliğin ardından UTİD Direktörü Uluğbek Balabekov ve davetliler, Taşkent'teki iki çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara sağlık ürünlerinden oluşan nevruz hediye paketlerini dağıttı. Hediyeleri alan çocuklar da Türk iş adamlarına teşekkür etti.

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Nevruz Özbekistan Özbek-Türk İşadamları Derneği Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen

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