HABER

Türk iş adamlarının Katar ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Heyetin Doha'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde yatırım olanakları ve ticari ilişkiler ele alındı

DOHA (AA) - Türk iş adamları heyeti, yatırım olanakları ve ticari ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Ortadoğu İş Adamları Derneği (OTİD) Başkanı Ahmed Yebrudi'nin de aralarında bulunduğu heyet, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ve Mira Marketler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nı ziyaret etti.

OTİD Başkanı Yebrudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretle Türk ve Katarlı iş adamları arasındaki yatırım iş birliği potansiyelini belirlemenin amaçlandığını söyledi.

Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırım ve ticari fırsatlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Yebrudi, "Biz söz konusu önemli ziyaretimiz boyunca bu rolü üstleneceğiz." dedi.

Yebrudi, gelecek aylarda ilk kez Türk ve Katarlı iş adamları arasında İstanbul veya Ankara'da bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.

- Türkiye-Siirt-Katar bağlamında iş birliği imkânları ele alındı

Heyetin, Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Türkiye-Siirt-Katar bağlamında ticari-yatırım iş birliği imkânları değerlendirildi.

Ayrıca Siirt Valisi Atik, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde, turistik bölgeleri ve gıda ürünleriyle meşhur Siirt'i tanıttı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed bin Ahmed el-Ubeydeli, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının son yıllarda sürekli artarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Heyette Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir, Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve Uluslararası Mülteciler ve İnsan Haklar Derneği (UHİMAD) Genel Başkanı Hamza Buldu da yer alıyor.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmediBedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi
GÜNCELLEME - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında mütalaaGÜNCELLEME - Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında mütalaa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doha Katar Siirt

En Çok Okunan Haberler

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler mi var?

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

Laiklik elden gidiyor sözüyle ünlenen Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Bedelli askerlik için araba ilanları patladı! Arabasını satamayan ilana 'bedelli için' yazdı!

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Kedicikler neler yapmış neler! Ürküten ayrıntı

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerlik 2018 hiçbirine benzemiyor! Bugüne kadarki "en avantajlı" bedelli bu

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.