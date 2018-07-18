HABER

Türk iş adamlarının Katar ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, iş adamlarına Türkiye ve Katar arasındaki projeleri genişletme çağrısı yaptı

DOHA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, iş adamlarına Türkiye ve Katar arasındaki projeleri genişletme çağrısında bulundu.

Aktay, Türk iş adamları heyetinin Katar ziyareti kapsamında başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Türk ve Katarlı iş adamları arasında daha fazla proje başlatılması için iki ülkenin de potansiyelinden istifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun iki ülke arasındaki ticaret hacmine olumlu yansıyacağını vurgulayan Aktay, "Türkiye dış ticaret başta olmak üzere birçok ekonomik alanda daha önce görülmemiş bir büyümeye tanık oluyor. Son 12 ayda ihracat 164 milyar dolara ulaştı." dedi.

Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğine dikkati çeken Aktay, Türkiye'nin kalkınmaya devam etme konusunda daha güçlü ve kararlı bir hale geldiğini belirtti.

- Ekim ayında uluslararası forum düzenleme kararı

Ortadoğu İş Adamları Derneği (OTİD) Başkanı Ahmed Yebrudi de bu ziyaretle Katar ve Türk şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirmenin, ortaklıklar ve ittifaklar kurmanın amaçlandığını ifade etti.

OTİD'in Katar'daki ilgili taraflarla bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak komiteler oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını kaydeden Yebrudi, iki tarafın ekim ayında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı uluslararası bir forum düzenlenmesine karar verdiğini aktardı.

Söz konusu forumda iki taraf arasında ortak sözleşmeler yapılması beklendiğini ifade eden Yebrudi, aynı zamanda bu kapsamda Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırım fırsatları, turizm potansiyeli, sanayi, gıda ve tedavi alanındaki üretimle ilgili bilgi alabileceğini belirtti.

- Ticaret hacmini artırma hedefi

Türkiye ve Katar arasındaki 2017 yılı ticaret hacminin 1,3 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Yebrudi, karşılıklı ticareti artıracak ortaklıkların geliştirilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

Yebrudi, şu anda Katar pazarında 300'den fazla Türk şirketinin faaliyet göstermekte olduğuna, bunlardan 26'sının yüzde yüz Türk sermayesiyle çalıştığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve OTİD Başkanı Yebrudi'nin de aralarında bulunduğu Türk iş adamları heyeti, yatırım olanakları ve ticari ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti.

Heyette Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir, Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve Uluslararası Mülteciler ve İnsan Haklar Derneği (UHİMAD) Genel Başkanı Hamza Buldu da yer alıyor.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi! Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!
Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltındaAdnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Yebrudi Doha OTİD Yasin Aktay

En Çok Okunan Haberler

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.