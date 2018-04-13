Türk-İş Başkanlar Kurulu:

Türk-İş Başkanlar Kurulundan, son yıllarda farklı illerde Türk-İş'in öncülüğünde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamasının, bu yıl Hatay'da yapılacağı bildirildi.

Türk-İş Başkanlar Kurulunca, Ankara'da yapılan toplantının ardından bildiri yayımlandı.

Buna göre, "Emek ve Dayanışma Günü" olan 1 Mayıs'ın her ilde emek örgütleriyle ortak kutlanmasına, merkezi düzeydeki kutlamanın da farklı illerde yapılmasına devam edilecek.

Son yıllarda Bursa, İstanbul/Kadıköy, Zonguldak, Çanakkale ve Ankara'da Türk-İş’in öncülüğünde yapılan 1 Mayıs kutlaması, bu yıl Hatay’da yapılacak.

Bildiride, küresel sermayenin çıkarları için bölgede sürdürdüğü siyasal, ekonomik ve askeri politikaların boyutunun giderek değiştiği belirtilerek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerden güç ve çıkar sağlamak isteyen yayılmacı zihniyete karşı gereken tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin bekası ve milletin birliği, toprakların korunması, can güvenliğinin sağlanması için sürdürdüğü mücadeleye başta işçiler olmak üzere toplumu oluşturan her kesimin desteğinin tam olduğu vurgulandı.