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"Türk iş dünyası Çin’deki karekod devriminden geri kalmamalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen: - "Türk iş dünyası Çin’deki karekod devriminden geri kalmamalı" - "Ülkemizi ziyaret eden turistlerin ortalama harcama miktarı TÜİK verilerine göre 629 dolar. Ortalama bir Çinli turist ise bu rakamın yaklaşık 4 kat fazlasını harcıyor" - "Eğer Çinli turisti ülkesinde rahatlıkla kullandığı QR kod ile ödeme sistemini Türkiye’ye entegre edebilirsek bu başta turizm olmak üzere birçok sektörün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır"

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin’de son yıllarda karekod (QR) ile ödeme alanında büyük bir devrim yaşandığını belirterek, "Türk iş dünyası Çin’deki karekod devriminden geri kalmamalı.” dedi.

Çin ile Türkiye arasında internet odaklı mobil ve çevrimiçi ödeme sistemleri konusunda iş birliği olanaklarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pekin Büyükelçisi Önen, bu alanda yapılacak iş birliklerinin Türkiye ve Türk iş dünyasına katkı getireceğini vurguladı.

Büyükelçi Önen, Çin’de son yıllarda QR kod ile ödeme alanında büyük bir devrim yaşandığını ifade ederek, başta Türk bankaları ve turizmcilerine hitaben "Türk iş dünyası Çin’deki karekod devriminden geri kalmamalı.” diye konuştu.

- "Çin ile çevrimiçi ödeme sisteminde iş birliği turizme fayda sağlayacak"

Çin’de internet üzerinden kullanılan ödeme sistemleri alanında ciddi bir teknolojik altyapı olduğunun altını çizen Büyükelçi Önen, Türk şirketlerinin bu alanda Çin ile yapacağı iş birliklerinin ticaret ve turizmin gelişmesi alanında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Online ödeme sistemleri alanındaki iş birliğinin Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısına olumlu etkisi olacağını ifade eden Büyükelçi Önen, şöyle konuştu:

‘‘Ülkemizi ziyaret eden turistlerin ortalama harcama miktarı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 629 dolar. Ortalama bir Çinli turist ise bu rakamın yaklaşık 4 kat fazlasını harcıyor. 2017 yılında dünya çapında yapılan kişisel lüks tüketim harcamalarında Çinlilerin payının yüzde 32’ye ulaştığı verisini de göz önünde bulundurduğumuz zaman potansiyel daha net olarak görülebilir.”

- "QR kod sistemi Türkiye'de turizmden e-ticarete birçok sektöre büyük katkı sağlayacak"

Büyükelçi Önen, Çin vatandaşlarının dünya genelinde birçok ülkede kullandığı mobil ödeme sistemlerine yönelik, "Eğer Çinli turisti ülkesinde rahatlıkla kullandığı QR kod ile ödeme sistemini Türkiye’ye entegre edebilirsek bu başta turizm olmak üzere birçok sektörün gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

Çin’de 2017 yılında gerçekleştirilen toplam e-ticaret miktarının 1,1 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Büyükelçi Önen, QR kod ile ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasının Türkiye’deki e-ticaret ve ihracatın artmasında da faydalı olacağını kaydetti.

Çevrimiçi ödeme sistemleri, tablet bilgisayar veya akıllı telefonlara yüklenen mobil ödeme programları sayesinde kullanılıyor. Çin’de geçen yıl sonu itibarıyla kullanıcı sayısı 531 milyona ulaşan çevrimiçi ödeme sistemleri, sokaktaki seyyar satıcıdan alışveriş merkezlerine, taksiden restoranlara hayatın her alanında hizmet vermesinin yanı sıra e -ticaret ve para transferi işlemlerine olanak sağlıyor.

Çin’de en büyük çevrimiçi ödeme platformları olan e-ticaret devi Alibaba’nın işlettiği Alipay dünya genelinde 40 ülkede, Şıncın merkezli teknoloji devi Tencent Holdings’in sahip olduğu Wechat Pay 20 ülkede mobil ödeme hizmeti sağlıyor. Wechat Pay, 13 para biriminde parasal işlemlere olanak sağlarken, Alipay 27 para biriminde hizmet veriyor.

İstatistiklere göre geçen yıl 130 milyon Çinli yurt dışına seyahat ederken, gittikleri ülkelere 115 milyar dolar tutarında döviz bıraktı.

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