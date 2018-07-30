Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Türk-İş'in çalışma hayatının sorunları başta olmak üzere emek mücadelesi ve özellikle de toplumsal sorunlara yönelik duyarlı, aklıselim ve çözüm odaklı yaklaşımıyla büyük bir değer olduğunu ifade etti.

Gök, Türk-İş'in 66. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, konfederasyonun ülkenin sorun ve çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, yarım asrı aşkın süredir ekmek, barış ve özgürlük mücadelesi verdiğini vurguladı.

Şeker sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntılı süreçlerde Türk-İş'in her koşulda desteğini hissettiklerini aktaran Gök, "Konfederasyonumuz, yarım asrı aşan birikim ve deneyimle çalışma hayatının sorunları başta olmak üzere emek mücadelesi ve özellikle de toplumsal sorunlara yönelik duyarlı, aklıselim ve çözüm odaklı yaklaşımıyla büyük bir değerdir." ifadelerini kullandı.

