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Türk-İş'ten Hisarcıklıoğlu'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Türk-İş yönetimi: - "Bu noktada hükümete düşen konuya açıklık getirmek, ertelenen iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini geç kalmaksızın uygulamaya koymak ve artık işçi lehine hiçbir olumlu yanı olmadığı bizzat işverence itiraf edilen zorunlu arabuluculuk sistemini yeniden gözden geçirmektir" - "Seçimler sonrası oluşacak yüce Meclisin sosyal taraflar arasında daha dengeli ve adil düzenlemeler getirecek bir yapıda olması beklentimizdir"

Türk-İş yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "arabuluculuk sistemine ilişkin açıklamaları"nı eleştirerek, "Bu noktada hükümete düşen konuya açıklık getirmek, ertelenen iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini geç kalmaksızın uygulamaya koymak ve artık işçi lehine hiçbir olumlu yanı olmadığı bizzat işverence itiraf edilen zorunlu arabuluculuk sistemini yeniden gözden geçirmektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon yönetimi adına yaptığı yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun TOBB'un 74'üncü Genel Kurulu'nda, "İş mahkemelerindeki davalarda işveren yüzde 99,2 haksız çıkıyordu, bunu değiştirmek üzere zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık." ifadelerini kullandığını belirtti.

Diğer işveren temsilcilerinin de bir süredir çeşitli platformlarda benzer yönde talihsiz beyanlarda bulunduğunu işittiklerini aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Anlaşılan odur ki işverenlerin ajandasında sosyal diyalog yok. Türk-İş olarak, TOBB tarafından 'yaptırıldığı' itiraf edilen düzenlemelerle ilgili tüm endişelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Yapılan açıklamalar haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. İşveren kesiminin gerek iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinin kaldırılması gerek istihdam maliyetlerinin azaltılması ve gerekse zorunlu arabuluculuk düzenlemesi hükümlerini, hükümetle birlikte hayata geçirdiklerini açıklaması düşündürücüdür."

- "Zorunlu arabuluculuk sistemi gözden geçirilsin"

Bir tarafça, karşı tarafı açıkça mağdur edeceği itiraf edilen her türlü yasal düzenlemenin yürürlükte tutulmasının sakıncalı bir durum olduğuna işaret eden Atalay, "Bu noktada hükümete düşen konuya açıklık getirmek, ertelenen iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini geç kalmaksızın uygulamaya koymak ve artık işçi lehine hiçbir olumlu yanı olmadığı bizzat işverence itiraf edilen zorunlu arabuluculuk sistemini yeniden gözden geçirmektir. Seçimler sonrası oluşacak yüce Meclisin sosyal taraflar arasında daha dengeli ve adil düzenlemeler getirecek bir yapıda olması beklentimizdir." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu TOBB'un 74'üncü Genel Kurulu Türk Iş zorunlu arabuluculuk sistemi

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