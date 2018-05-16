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Türk-İş'ten ITUC ve ETUC'a Filistin mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:09 | Son Güncelleme

Mektupta, uluslararası sendikal hareketin, Filistin halkı ve işçisiyle dayanışma ve iş birliğini en üst düzeyde sürdürmesi talebinde bulunuldu - Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay: "Katledilen sadece Filistin halkı değil aynı zamanda insanlığın evrensel ve ortak değerleridir"

Türk-İş, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonuna (ETUC) gönderdiği mektupla, uluslararası sendikal hareketin, Filistin halkı ve işçisiyle dayanışma ve iş birliğini en üst düzeyde sürdürmesi talebinde bulundu.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, uzun yıllardır bölgede devam eden gerginliği daha da tırmandırıp, bölgesel güvenliğe ve istikrara darbe vuracağı tespitine yer verildi.

Uluslararası toplumun yaşanan katliamı görmezden gelmemesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Türk-İş yönetimince Gazze'de yaşanan zulmün uluslararası sendikal boyuta taşınması için ITUC ve ETUC'a mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta, uluslararası sendikal hareketin, Filistin halkı ve işçisiyle dayanışma ve iş birliğini en üst düzeyde sürdürmesi talebinde bulunulurken, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

- "Katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti"

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay da konuyla ilgili açıklamasında, ABD'nin sorumsuzca aldığı karar neticesinde İsrail'in fütursuzca yaptığı katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

İsrail'in her zaman olduğu gibi tüm insanlığın gözleri önünde yeni bir insanlık suçu işlediğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto eden Filistin halkına İsrail güçlerince yapılan saldırılar neticesinde onlarca Filistinli katledilmiş ve binden fazlası da yaralanmıştır. Burada katledilen sadece Filistin halkı değil aynı zamanda insanlığın evrensel ve ortak değerleridir. Söz konusu insanlık suçu işlenirken ve masum Filistin halkı katledilirken, açılış töreni düzenlenmesi ise insanlık dışı tavrın en belirgin örneğidir."

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