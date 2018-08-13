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Türk-İş'ten spekülatif atağa karşı birlik mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Genel Başkan Ergün Atalay: "İktidarı, muhalefeti, işçisi, işvereni herkes birlikte davranmak durumundadır. Gün, Türkiye'ye sahip çıkma günüdür" - "Geçmişte İstiklal Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Türkiye Cumhuriyeti, siyasal ve ekonomik bağımsızlığını korumanın mücadelesini de kararlılıkla verecektir. Bu tavır, ülkenin toprağını, emeğini savunmaktır, yurtseverliğin bir gereğidir"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki göstererek, "İktidarı muhalefeti, işçisi işvereni herkes birlikte davranmak durumundadır. Gün, Türkiye'ye sahip çıkma günüdür." ifadelerini kullandı.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik tehdit mesajları ve yaptırımların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

ABD'nin sergilediği tutumun uluslararası hukuk ve devletler arası ilişkilerle bağdaşmadığını, uzun yıllardır sözü edilen "müttefiklik" ve "stratejik ortaklık" kavramına da sığmadığını ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle bütün tehdit, baskı ve dayatmalara karşı birlik ve beraberlik içindedir. İktidarı muhalefeti, işçisi işvereni herkes birlikte davranmak durumundadır. Gün, Türkiye'ye sahip çıkma günüdür. Geçmişte İstiklal Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Türkiye cumhuriyeti, siyasal ve ekonomik bağımsızlığını korumanın mücadelesini de kararlılıkla verecektir. Bu tavır, ülkenin toprağını, emeğini savunmaktır, yurtseverliğin bir gereğidir."
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- "Türk işçisinin tutumu herkesçe bilinmektedir"

Atalay, Türk halkının birlik ve beraberliğini koruyarak daha önce birçok sorun ve krizin üstesinden geldiğini anımsatarak, "Bugün yaşadığımız olumsuz tablonun da geride kalacağına inanıyoruz. İşçisinden işverenine, medyadan sivil toplum örgütlerine kadar herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Kimsenin 'Bana bir şey olamaz', 'Benim keyfim yerinde' deme lüksü yoktur. Herkes ülke üzerinde oynanmak istenen oyunun farkında olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Geçmişte ülkenin zor dönemlerinde elini taşın altına koyan Türk işçisinin, bugün de sorumluluk almaya ve çözüm önerilerini paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:

"Mesele memleket meselesi olduğunda Türk işçisinin tutumu herkesçe bilinmektedir. ABD'nin kendi çıkarları için oluşturduğu baskı ve bazı kararlarını dayatma girişimi, bölgemizdeki niyetinin bir yansımasıdır. Ülkemiz de dahil olmak üzere coğrafyamızın siyasi haritasını değiştirmek amacı taşımaktadır. Bu planı yapanlara karşı barışı, insan haklarını ve mazlum milletlerin özürce yaşama hakkını savunan Türkiye'nin bu onurlu tavrının yanında yer almak aynı zamanda bir insanlık görevidir. "

Atalay, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' şiarıyla ağır bedeller ödenerek verilen Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının anlamını ve önemini bildiğini vurgulayarak, "Bunun sürdürülmesi için herkes ortak tavır almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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işçi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar

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