İSTANBUL (AA) - Japon Türk Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toshihiro Nikai, herkesin Japonya ve Türkiye'nin benzersiz olan dostluk ve güven bağını sonraki nesillere iletmesini istediğini söyledi.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katkılarıyla düzenlenen "Türk Japon Dostluğu Başlangıcı- Ertuğrul Fırkateyni" anma töreni ve sergi açılışı, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Türk Japon dostluğunu hatırlatmak ve pekiştirmek amacıyla Japonya'dan gelen bakan ve milletvekillerinden oluşan heyet de katıldı.

Japonya'nın iktidar partisi olan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri ve Japon Türk Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toshihiro Nikai, burada yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı yer olan Wakayamalı olduğunu söyledi.

Nikai, Ertuğrul Fırkateyni'ndeki mürettebatın torunları ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk temelinin sonraki nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Nikai, "Bu kapsamda, Ertuğrul sergisinin düzenlenmesi, ayrıca Japonya ve Türkiye ilişkilerine derin bağı olanların bir araya gelmesi, gerçekten anlamlıdır." diye konuştu.