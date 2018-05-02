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Türk Japon Vakfının 20. kuruluş yıldönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Japonya ile çok güzel bir dostluk ilişkimiz var. Hem iki devlet arasındaki ilişki güzel ve gelişen bir ilişki hem de halklarımız arasında dostluk bağı var. Tarihten itibaren böyle gelmiş böyle devam ediyor. İnanıyorum ki gelişerek devam edecek"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Japonya ile çok güzel bir dostluk ilişkimiz var. Hem iki devlet arasındaki ilişki güzel ve gelişen bir ilişki hem de halklarımız arasında dostluk bağı var. Tarihten itibaren böyle gelmiş böyle devam ediyor. İnanıyorum ki gelişerek devam edecek." dedi.

Akdağ, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezinin açılışının 20. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Türk Japon Vakfının kuruluşundan itibaren emeği geçenlere teşekkür eden Akdağ, "Japonya ile çok güzel bir dostluk ilişkimiz var. Hem iki devlet arasındaki ilişki güzel ve gelişen bir ilişki hem de halklarımız arasında dostluk bağı var. Tarihten itibaren böyle gelmiş böyle devam ediyor. İnanıyorum ki gelişerek devam edecek." diye konuştu.

Akdağ, siyasetin insanın mutluluğu için yapılması gerektiğini ifade ederek, karşılıklı olarak ülkelerin lisanlarını, kültürlerini öğrenmesinin, dostluklarını pekiştirmesinin insana yapılan büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Türkiye ile Japonya'nın dilleri arasında ciddi benzerlik olduğunu belirten Akdağ, Japonca ve Türkçe'nin aynı dil grubu içinde bulunduğunu söyledi. Akdağ, yazı diliyle ilgili işaretler, harfler ve kelimeler farklı olduğu için öğrenmenin zor gelebileceğini ancak bu iki dilin aynı kökten olması dolayısıyla karşılıklı olarak kolay öğrenilebildiğini aktardı.

Konuşmaların ardından, Japon ve Türk sanatçılar iki dilde şarkılar seslendirdi.

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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Türk Japon Vakfı Kültür Merkez

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