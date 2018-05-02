Türk Japon Vakfının 20'nci kuruluş yıl dönümü

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin 20'nci kuruluş yıl dönümü, Türk ve Japon sanatçıların konserlerinin yer aldığı etkinlikle kutlandı.

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin açılışının 20’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı İchiro Aisawa ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama katıldı.

Program, vakfın kuruluşundan bugüne yaptığı faaliyetler ve Türkiye ile Japonya ilişkilerinin gelişimine sağladığı katkılarını anlatan video gösterimiyle başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, vakfın kuruluşundan bu yana en az 500 etkinlik yaptıklarını vurguladı.

Sadıklar, 20 yıldır büyük bir gayretle hem Türkiye’yi hem Japonya’yı insanlara anlattıklarının altını çizerek, "Türkiye ve Japonya ilişkilerinde büyük bir mesafe kaydedildiğine inanıyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Miyajima ise 20 yıl içinde kültür merkezinde çok çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin burada Japonca öğrendiğini söyledi.