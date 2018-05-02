Türk Japon Vakfının 20'nci kuruluş yıl dönümü

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin 20'nci kuruluş yıl dönümü, Türk ve Japon sanatçıların konserlerinin yer aldığı etkinlikle kutlandı.
Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin açılışının 20’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı İchiro Aisawa ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajama katıldı.
Program, vakfın kuruluşundan bugüne yaptığı faaliyetler ve Türkiye ile Japonya ilişkilerinin gelişimine sağladığı katkılarını anlatan video gösterimiyle başladı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar, vakfın kuruluşundan bu yana en az 500 etkinlik yaptıklarını vurguladı.
Sadıklar, 20 yıldır büyük bir gayretle hem Türkiye’yi hem Japonya’yı insanlara anlattıklarının altını çizerek, "Türkiye ve Japonya ilişkilerinde büyük bir mesafe kaydedildiğine inanıyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz." dedi.
Büyükelçi Miyajima ise 20 yıl içinde kültür merkezinde çok çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin burada Japonca öğrendiğini söyledi.
Miyajima, Japonya Büyükelçisi olarak iki ülkenin dostluğu için çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Bundan böyle Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nin gelişmesi ve Japonya ile Türkiye arasında köprü olarak daha nice 20’inci yıllarını kutlamasını dilerim." şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından program, Japon ve Türk sanatçıların seslendirdiği "Seherde Bir Bağa Girdim" türküsü ve "Hana" isimli Japonca şarkıyla devam etti.
Ardından her iki ülkeden sanatçılarının yer aldığı Türk Japon Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu, klasik ve modern Türk müziğinin yanı sıra türküler ve marşlar seslendirdi.
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