Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.

İHA'nın haberine göre TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes’e dayandı. Afrin’e bakan istihkam mevzileri ele geçirildi.

Afrin'e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderes'e Türk savaş uçakları hava harekatı düzenleyerek, terör hedeflerini temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise çatışarak merkeze doğru ilerleyişini sürdürüyor.

CİNDERES 7 NOKTADAN KAPATILDI



Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor. Cinderes'in çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda 20 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2960'a ulaştığını belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar." dedi.