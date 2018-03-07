Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.
İHA'nın haberine göre TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes’e dayandı. Afrin’e bakan istihkam mevzileri ele geçirildi.
Afrin'e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderes'e Türk savaş uçakları hava harekatı düzenleyerek, terör hedeflerini temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise çatışarak merkeze doğru ilerleyişini sürdürüyor.
CİNDERES 7 NOKTADAN KAPATILDI
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor. Cinderes'in çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda 20 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2960'a ulaştığını belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar." dedi.
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Utandıran görüntü! BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'
Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Okuyucu Yorumları 10 yorum