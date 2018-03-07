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Türk jetleri Cinderes'teki hedefleri bombalamaya başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı harekâtının 47. gününde Cinderes’de çatışmalar başladı. CNNTürk saat 15.19 itibarıyla Türk jetlerinin Cinderes'teki terör hedeflerini vurduğunu duyurdu. Cinderes'in 7 noktadan kuşatıldığı belirtiliyor. Öte yandan TSK ve ÖSO, kuzeydoğuda ise Afrin'in stratejik önemdeki Kafr Cenne köyünü teröristlerden temizledi. ÖSO, Kafr Cenne'de terör örgütü YPG'den alınan askeri kampa da girdi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 47. gününde hız kesmeden devam ediyor.

İHA'nın haberine göre TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri, terör örgütü PYD/PKK’nın kontrolündeki Afrin merkezine ulaşmada önemli aşamalardan biri olan Cinderes’e dayandı. Afrin’e bakan istihkam mevzileri ele geçirildi.

Afrin'e açılan en önemli kapılardan biri olan Cinderes'e Türk savaş uçakları hava harekatı düzenleyerek, terör hedeflerini temizliyor. TSK ve ÖSO güçleri ise çatışarak merkeze doğru ilerleyişini sürdürüyor.

CİNDERES 7 NOKTADAN KAPATILDI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor. Cinderes'in çevresi 7 noktadan kapatılırken, 2 çıkış noktasından insani yardım için koridor açılacak. Askeri birliklerin intikali tamamlandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda 20 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2960'a ulaştığını belirterek, "İnşallah bu akşama kadar 3 bini aşar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinderes Afrin TSK Özgür Suriye Ordusu Zeytin Dalı Operasyonu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Helal olsun Aslanlarımıza helal olsun,Allah yar ve yardımcınız olsun inş Dualarımız sizinle
1 milyon terorist öldürsek bu iş çözülecek mi acaba? Irak - İran 7 yıl savaştı..kim kazandı? Silah satan dışında...
Maşallah ,aslanlarımıza 47 Günde ,allah dizinize derman versin ...Nerde çürük raporlu askere gitmesi gerekinken gitmeyenlerin allah belasını versin...
Top seslerä Türkiyeden duyulmasi normal Cinderes Turkiye sinirindan en fazla 5-7 km uzakliktandir, Afrinden 23 km uzakliktadir.
eminmsin kardeş 3. 5 km olduğuna 35 40 km olmasın o .
@okan_1993_hebpk google map Cinderes yaz ölç, mesafeyi bul, kendin emin ol
Gittik ve gördük herşeyi kime dua kime beddua edeceğimizi çok iyi biliyoruz!!!
bin şükür Allaha
Allah ım kafirden uzak eyle bizleri. İmanlı eyle bastığımız yerleri Mehmedimize lâ havle ve lâ kuvvet Cabbar eyle bizi Kahhar eyle onları Nûr ve Hay ile Meleklerle güçlendir. Kaviy eyle Kâdir eyle İlminden Muzaffer eyle ilerlediği her yerde. Ordum düşme toprağa güç seninle Unutma bizim tek ALLAH ımız var. Bu millet sizinle gurur duyuyor. Bu millet sizi kendinden çok seviyor.
şu pkklılar ne kadar beyinsiz ya tepelerinden bombaları yiyolar hala çatışcaz diye uğraşıyorlar geberip gidiyorlar akıl yok bu millette hepsi geberesiye kadar devam
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