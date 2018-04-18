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'Türk jetleri Çipras'ı taşıyan helikopteri taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Ege'de gerilim tırmanıyor! Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün Meis adası ziyaretinden sonra Kara Ada'ya uğradı. Yunan basını Çipras'ın konferans için geçeceği Rodos adasına doğru götüren helikopterin iki Türk savaş uçağı tarafından taciz ettiğini iddia etti. Çipras, Meis Adası'nda yaptığı açıklamada 'korkmuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Türk jetleri Çipras'ı taşıyan helikopteri taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı

Atina merkezli haber sitelerinde aktarılan bilgilere göre, Başbakan Aleksis Çipras’ı taşıyan helikopter Kara Ada'dan Rodos'a uçuşu sırasında, 10.000 metrede uçan iki Türk savaş uçağı, o sırada 1500 metrede bulunan Yunan helikopterinden telsizle uçuş bilgisi talep etti.

YUNAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

T24'ün Azınlıkça'dan Evren Dede'nin aktardığı habere göre, bu olay karşısında helikopter pilotunun derhal Başbakan Çipras ve Genel Kurmay Başkanlığını haberdar ettiği ve derhal Yunan savaş uçaklarının olay mahalline hareket ettikleri aktarıldı. Türk savaş uçaklarının ise doğu istikametinde uzaklaştıkları belirtildi.

Türk savaş uçaklarının ortaya çıkışı ve bölgeden uzaklaşmaları ile ilgili yaşanan gelişmeleri Başbakan Çipras'ın da askeri helikopterden izlediği kaydedildi.

Meis Adası'nda açıklamalarda bulunan Çipras, 'Yunanistan kimseyi tehdit etmiyor ancak kimseden de korkusu yoktur.” demişti ve “tek santimetre toprağımızı vermeyiz.' dedi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Geçen hafta Türk jetlerini Yunan hava sahası dışında tutma görevinden gelen bir Yunan jetinin düşmesi ve pilotunun ölmesi ve ardından Didim açıklarındaki kara parçasına Yunan bayrağının dikilmesi iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

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Çipras Yunanistan Türk Jeti Türkiye Ege helikopter

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