Muğla'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla yola çıkıp dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, Ağrı'ya geldi.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin organizesinde Muğla'dan 19 Mayıs'ta "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"ne Iğdır'dan katılan Gizem Coşkun ve beraberindeki kadın bisikletçiler, Ağrı'ya ulaştı.

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak ve bisikletçiler tarafından karşılanan Gizem Coşkun, Iğdır'da devraldığı Türk bayrağını Merve Alanyalı'ya teslim etti.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için proje yürütüldüğünü söyledi.

Iğdır'da yaşadığını belirten Coşkun, "Yaklaşık iki ay önce dernek bana ulaştı. Proje kapsamında her ilde bir kadın bisikletçi belirlenerek ilden ile şanlı Türk bayrağımızın taşınacağı söylendi. Iğdır'dan Ağrı'ya görev almam istendi. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün burada bayrağı arkadaşımıza devrettim." diye konuştu.